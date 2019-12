La recrue Romeo Langford a enfin un impact en NBA

L'aile recrue des Boston Celtics, Romeo Langford, était – jusqu'à récemment – une sorte d'énigme du basket-ball.

Comme le chat de Schrodinger, le produit Indiana était en quelque sorte à la fois un buste et une star potentielle simultanément, ses blessures récurrentes masquant son énorme potentiel ou cachant le fait qu'il était un buste, selon la personne à qui vous avez demandé.

La vérité est probablement plus proche de la première, bien que le jeune joueur ait certes eu une chance extrêmement mauvaise avec des blessures mineures, car une plus sérieuse lui a volé son tir et l'a envoyé dégringoler dans le repêchage de la NBA 2019 à Boston à la 14e place.

Cette blessure, un ligament déchiré, avait besoin d'une longue convalescence et essayer de la traverser au cours de sa seule saison avec les Hoosiers a probablement fait peu de bien au natif de l'Indiana en termes de stock de repêchage.

La série d'entorses aux chevilles et aux genoux qui a suivi ses premiers mois avec les Celtics, nous permettant le plus petit aperçu de Las Vegas Summer League, de la pré-saison et de la G League, n'a contribué qu'à la mystique Langford de Schrodinger.

Mais maintenant, nous avons du temps de jeu en saison régulière en NBA pour regarder les performances de Langford et, pour dire la vérité, le gamin n'est pas mauvais pour une recrue.

Certes, il était autrefois projeté comme un choix de loterie élevé, mais les fans oublient souvent que seule une poignée de prospects peuvent rester sur le terrain lors de leur première saison dans la ligue, et alors que le corps du joueur de 20 ans a travaillé des heures supplémentaires pour le refuser Pendant toute la saison avec n'importe quelle équipe, il a organisé deux sorties solides d'affilée récemment.

Commençant par le match de vendredi contre les Pistons de Detroit, le fils préféré de New Albany a marqué son premier seau dans l'Association, une mise en place soignée d'un pick-and-roll avec son coéquipier Enes Kanter, après être allé sans but dans son deuxième match au niveau NBA contre le Dallas Mavericks le 18 décembre.

(Langford a également joué pour les Celtics contre les Milwaukee Bucks le 30 octobre pendant à peine 14 secondes, sans but.)

Il allait ensuite frapper un flotteur sur une passe décisive de Kemba Walker et un autre qu'il s'était créé plus tard dans le match pour totaliser six points et une paire de vols en 18 minutes, tirant 3 sur 5 depuis le sol.

Pas d'empressement excessif, pas de jeu bâclé (juste un roulement la nuit) – juste un jeu de réserve efficace contre un adversaire de qualité.

Langford répondrait à l'appel de manière impressionnante deux jours plus tard dimanche contre les Hornets de Charlotte, enregistrant 8 points, 4 rebonds et un bloc avec 3 tirs sur 6 (et 2 sur 3 en profondeur) en 23 minutes.

C'est une ligne de statistiques impressionnante pour toute réserve, sans parler d'une recrue qui, apparemment, ne pouvait pas regarder un parquet sans se blesser au cours des derniers mois.

L'obscurité de Langford derrière une franchise renaissante des Celtics et leurs nombreuses autres blessures de plus haut niveau (pour ne rien dire de Tacko Mania et des impacts plus tangibles de ses collègues recrues) l'a probablement protégé de l'examen qu'un choix de loterie très réputé comme lui pourrait autrement recevoir. .

Avec tant de maladies, mineures ou non, l'ancien Hoosier aurait pu faire face au même type de pression qui s'est finalement avéré trop pour James Young, R.J. Hunter et plusieurs autres prospects qui n'ont finalement pas travaillé pour Boston.

Le fait que la recrue n'ait pas réclamé plus de temps de jeu compte tenu de son pedigree est également prometteur et se défend très bien en tant que recrue, une qualité rare qui envoie rapidement beaucoup de prodiges offensifs au banc lors de leur première saison.

Bien qu'il soit beaucoup, beaucoup trop tôt pour se prononcer sur l'avenir de Langford avec les Celtics, une chose peut être dite avec certitude: Roméo appartient à cette ligue et il contribue déjà à gagner le basket-ball.

Ce n'est pas un mince exploit, et avec le temps, il ne fera que s'améliorer.

La question est: combien?

. (tagsToTranslate) analyse (t) romeo langford