La relation entre Kevin Durant et Russell Westbrook sera réparée

Anthony Morrow, avec l’Oklahoma City Thunder pendant deux saisons et demie de 2014 à 2017, a vu certains des hauts et des bas de l’organisation.

Dans la série héritée de l’Oklahoman Thunder, on a demandé à Morrow s’il pensait que la relation entre Kevin Durant et Russell Westbrook serait un jour fixée.

Absolument », a déclaré Morrow au point de vente. “Il se répare déjà plus vite que les gens ne le pensent.”

Après que Durant a quitté le Thunder après la saison 2016, Westbrook est devenu l’unique visage de l’équipe.

“Lorsque (Durant) est parti pour la première fois, je voyais des extraits des séances d’entraînement de (Westbrook)”, a déclaré Morrow. “Je regarde son corps, je le vois jouer au pick-up à Los Angeles, et je me dis:” Il est enfermé. Il va revenir comme un robot ou quelque chose “, et il l’a fait.”

La saison de MVP triple-double-alimentée de Westbrook l’année suivante a conduit le Thunder aux éliminatoires à travers l’amertume de la ville vers la décision de Durant de partir pour les Golden State Warriors.

“Mais ils sont comme des frères. Je pense que cette relation est définitivement beaucoup plus guérie que je ne le pense, »a déclaré Morrow.

Il pense que ce sera réglé plus tôt que tard.

“Quand vous lèverez les yeux un jour, Russ va parler, et ils vont retirer le maillot de Kevin”, a déclaré Morrow. “Un jour.”

