LA repérage des adversaires des séries éliminatoires au cas où la NBA recommencerait

Les Lakers de Los Angeles se préparent comme s’ils allaient jouer à des matchs de basket-ball à un moment donné.

Selon Mike Trudell, l’entraîneur-chef de Los Angeles Frank Vogel et son équipe envisagent déjà des adversaires potentiels en séries éliminatoires:

Vogel a ses assistants “travaillant sur les adversaires des séries éliminatoires comme si la saison (régulière) ne devait pas reprendre et qu’ils devaient aller directement dans les séries éliminatoires”, juste au cas où. “Donc, chaque fois que nous pouvons reprendre, nous sommes prêts à partir.”

À 49-14, les Lakers avaient 5,5 matchs d’avance sur les L.A. Clippers pour la première place dans l’Ouest au moment de la pause indéfinie de la saison.

Si la ligue choisit de sauter directement dans les cerceaux d’après-saison à son retour, les Lakers feraient face à l’arrivé Memphis Grizzlies (32-33) au premier tour. Memphis mène les Portland Trail Blazers (29-37) et les New Orleans Pelicans (28-36) par 3,5 matchs pour la tête de série no 8 de l’Ouest.

Les commentaires de Vogel font écho à ceux de l’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer:

«Trouver des moyens de creuser dans les adversaires potentiels des séries éliminatoires, peut-être pas seulement au premier tour, mais dans la Conférence de l’Est… Si nous pouvons mettre un peu d’argent en banque pour préparer le premier tour, mais aussi si vous allez un peu plus loin dans l’Est. “

Les Lakers traînent les Bucks (53-12) par trois matchs pour le droit au terrain à domicile en finale de la NBA, bien que cela puisse être rendu théorique si les finales se retrouvent sur un site neutre.

La NBA soupçonnerait une multitude d’options sur la façon dont la ligue pourrait reprendre sa saison 2019-2020 si la pandémie de coronavirus s’installe, y compris la possibilité d’une post-saison abrégée à Las Vegas.