La restriction des minutes de Kemba Walker, les arbitres frustrés par la défaite de Houston

Peu de choses passent sous la peau de la plupart des joueurs de la NBA autant qu’un mauvais appel, mais pour le Kemba Walker des Boston Celtics, ne pas pouvoir jouer est là-haut.

Les deux ont été des obstacles à la victoire du produit UConn lors de la défaite de Boston le 11 février contre les Rockets de Houston, et il semble que ce dernier soit au moins autant un problème pour le natif du Bronx.

Reconnaissant sa propre importance pour l’équipe en termes de donner un exemple positif, Walker prend une décision consciente de ne pas laisser ses émotions influer sur son comportement sur le terrain comme il l’a fait mardi.

L’ancien Husky ramasse même de façon inhabituelle une faute technique à un moment de la défaite.

“Je ne suis pas du genre à jouer avec frustration de toute façon”, a expliqué Walker (via Mark Murphy du Boston Herald). “Je pense que c’est quand j’ai en quelque sorte mes pires matchs – quand je suis frustré.

«Je dois donc être plus conscient de ne pas laisser des choses comme ça m’affecter. Surtout moi, car je suis l’un des leaders de cette équipe. Je suis l’un des gars que ces gars regardent. Donc, quand je suis frustré, cela se répercute sur tout le monde. Tout le monde commence à être frustré. »

“Je dois être meilleur en ne montrant pas ma frustration autant que moi”, a-t-il ajouté.

Walker a même tenu à offrir de la sympathie aux officiels, qui sont trop souvent mis au pilori pour faire respecter les mandats de la ligue – et à appeler des équipes qui auraient pu faire plus pour se mettre en position gagnante en premier lieu, mauvais appels ou non.

«C’est toujours un sujet délicat. Mais les arbitres ont du mal, je pense », a-t-il déclaré.

«Ils font de leur mieux – du mieux qu’ils peuvent, je suppose. C’est quoi que ce soit. Je vais continuer à attaquer », a proposé Walker.

Pour l’ancien champion du Connecticut, la limite de minutes le gardait sur le banc car il était maintenu sous 30 minutes dans la compétition tout en regardant ses coéquipiers au sol bien au-dessus de ce nombre était difficile à tolérer.

Cette limite devrait bientôt disparaître, mais Walker soutient la logique qui la sous-tend, même si elle est frustrante.

«J’espère que c’est fini. Je suis fatigué de lui. C’est difficile… Mais vous savez, vous devez faire ce que vous avez à faire. Surtout pendant la pause, pour devenir plus sain. Avec un peu de chance, après la pause, ce sera fini. »

Avec un seul match de plus – le match revanche de jeudi avec les Clippers de Los Angeles – sur le pont avant la pause des All-Star et se reposer dans le calendrier implacable de la mi-saison qu’il apporte, il est possible que le starter All-Star soit autorisé à se débarrasser de ses adversaires assez tôt .

Mais ne vous attendez pas à le voir ou les mauvais appels dérangeront Walker de si tôt sur le terrain.

