La rivalité Kobe-LeBron a montré ce que j’aime dans le basket: l’amitié

Chaque fois que je voyais Kobe Bryant et LeBron James jouer les uns contre les autres, c’était toujours l’une des périodes les plus excitantes dont je me souvienne avoir regardé des cerceaux.

Bryant faisait partie des neuf personnes décédées dimanche dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Il avait 41 ans. La fille de Bryant, Gianna, est également décédée dans l’accident. Bryant laisse dans le deuil son épouse Vanessa et ses trois filles.

Alors que le monde perd une icône, il est difficile de dire ce que Bryant représente pour le basket-ball et les gens qui aiment le jeu. Cinq fois champion, Bryant était sans doute synonyme de basket-ball. Il était l’un des créanciers les plus purs à avoir jamais orné cette Terre. Et sa perte est plus importante que le match.

Mais en repensant à la rivalité entre Bryant et James, l’une des rivalités les plus célèbres de l’histoire du cerceau, cela me rappelle les batailles amicales mais compétitives que j’ai avec mes amis proches.

Parce que pour toutes leurs batailles compétitives, Bryant et James étaient des amis qui aimaient simplement partager le court ensemble. Ils ne se sont peut-être pas retrouvés dans les maisons de l’autre, mais le basket-ball n’est pas beaucoup plus pur que lorsque LeBron et Kobe s’y sont attaqués. À ce jour, jouer au basket avec mes amis ou parler du sport avec eux est ce qui fait briller ma passion pour le sport.

Chaque fois que je joue contre un de mes amis, je sais que ça va être une dure journée sur le terrain. Mes amis connaissent tous mes mouvements et les coups sont difficiles à trouver. Mais en même temps, partager la parole avec eux est ce qui rend le basket si amusant. Les amitiés que j’ai créées grâce au basket-ball sont parmi mes plus fortes.

Bryant, l’un des meilleurs buteurs du jeu, n’a retenu personne – et il n’a surtout pas retenu James. Et James, l’un des joueurs les plus intelligents de tous les temps, contrôlerait les jeux comme lui seul en jouant à Bryant.

En 22 rencontres de saison régulière, James et Bryant ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre. Selon Basketball Reference, James a récolté en moyenne 28,2 points, 7,4 rebonds et 7,3 passes décisives lors des matchs contre Bryant. Bryant a en moyenne 24,6 points, 5,0 rebonds et 5,2 passes décisives. James avait un dossier de 16-6 en tête-à-tête contre Bryant.

Le respect que les deux joueurs avaient l’un pour l’autre était sans fin. Et cela remonte à bien avant que LeBron ne soit sur un terrain de la NBA. Le dernier tweet de Bryant a félicité James pour l’avoir inscrit sur la liste des meilleurs scores. Après la défaite des Lakers de Los Angeles contre les 76ers de Philadelphie samedi, James a parlé de ce que Bryant représentait pour lui.

Pour moi, le basket-ball, c’est l’amitié. C’est en partie pourquoi la nouvelle du décès de Bryant m’a frappé si fort. Il me semblait que j’en parlais avec mes amis toute la journée. Beaucoup de mes amis aiment le basket, et pour nous, le basket donne vraiment une étincelle à nos vies.

C’est pourquoi pendant toutes les fois où j’ai joué contre mes amis, jouer dans la même équipe a été beaucoup plus doux. Jouer au basket avec vos amis consiste à avoir une langue tacite sur le terrain. Mes amis et moi semblons toujours être synchronisés lors de la lecture de cerceaux de ramassage.

Bien qu’ils n’aient jamais joué ensemble dans une équipe de la NBA, Bryant et James ont pu jouer ensemble pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques d’été de 2008 et 2012. Bryant et James étaient électriques alors qu’ils faisaient partie de l’équipe Redeem 2008. Les deux joueurs ont obtenu en moyenne au moins 15,0 points par match, et ils ont joué un rôle crucial pour mener les États-Unis à la médaille d’or.

Mais regarder les vidéos amusantes et en coulisses de leur passage avec Team USA est encore mieux. La vidéo ci-dessous est des Jeux olympiques de 2008, et James imitait les manières de Bryant, y compris lorsque Bryant appelait à l’isolement.

La rivalité Kobe-LeBron était une rivalité en ce sens que deux grands se donnaient le meilleur d’eux-mêmes.

Mais au fond, c’était ce que le basket-ball représente pour moi: l’amitié.

