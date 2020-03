La routine de tir étrange de Markelle Fultz en avant-match

Markelle Fultz a vu sa jeune carrière NBA renaître avec un changement de décor depuis que le métier de l’année dernière l’a envoyé des Philadelphia 76ers au Orlando Magic.

Ce qui a hanté l’ancien gardien des Washington Huskies, cependant, est une forme de tir à lancer franc maladroite – jamais examinée depuis son temps ténu sur et en dehors du terrain de Philadelphie. Cette fois, cependant, Fultz a été vu tirer des lancers francs avant le match sur route de vendredi avec les Timberwolves du Minnesota avec une mécanique plus discutable.

Il semble que l’ancien premier choix du repêchage de la NBA en 2017 fasse un jab latéral avec son pied gauche avant de replanter les deux pieds pour prendre le mauvais coup. Le garde magique a un entraîneur adjoint ou un entraîneur à côté de lui pour lui donner le ballon pendant qu’il pratique les lancers francs d’avant-match.

Markelle Fultz est certainement sorti de son funk lors de sa première saison avec le Magic, avec une moyenne de 11,7 points, 3,3 rebonds et 5,2 passes décisives par match en 61 apparitions et 56 départs avec Orlando avant le match de vendredi. Cependant, les spectateurs qui vérifient son formulaire de prise de vue ne semblent pas partir de si tôt.

