La saison 2019-2020 de NBA des Rockets GM Daryl Morey optimiste peut être sauvée

Le directeur général des Rockets Daryl Morey reste optimiste quant à la possibilité de sauver la saison NBA 2019-2020, selon de nouveaux commentaires faits mardi après-midi sur la station de radio phare SportsTalk 790 à Houston.

La saison est interrompue depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et le commissaire de la NBA, Adam Silver, a indiqué lundi qu’il ne prévoyait pas pouvoir décider quand – ou si – la saison reprendrait jusqu’à moins de mai.

Alors que Morey a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne connaissait aucun calendrier potentiel de reprise, il a maintenu son optimisme récent selon lequel les éliminatoires de la NBA 2020 pourraient se produire d’une manière ou d’une autre.

Voici comment s’est déroulé l’échange de mardi avec Adam Clanton du 790:

Clanton: Y a-t-il une partie de vous personnellement qui s’inquiète que ce soit une année de prime de Russell Westbrook, de prime de James Harden, qui puisse ou non être perdue à cause de quelque chose comme ça?

Morey: Eh bien, je veux dire, nous sommes très optimistes, il y aura une saison. Donc, s’il n’y a pas de saison, alors évidemment. Ouais. Nous avons, je pense, une très bonne chance de gagner cette année. … Notre temps est maintenant. Je pense que nous avons la plus ancienne et la plus ancienne équipe de la ligue, donc perdre une saison ne serait pas idéal. Mais nous sommes optimistes que nous y parviendrons.

L’interview complète avec Clanton et Adam Wexler comprend également le point de vue de Morey sur les récentes recherches sur COVID-19; préparer le repêchage de la NBA 2020 pendant le bouleversement de la programmation de la NBA; des émissions de divertissement comme «Tiger King» qu’il a regardé pendant la pause; et beaucoup plus.

