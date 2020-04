La saison de 73 victoires a été élue meilleur record des Warriors par les fans en brackologie NBA

Au cours des cinq dernières saisons, les Golden State Warriors ont ramené une multitude de récompenses dans la Bay Area. Pour aider à décider de la meilleure réalisation de leur histoire, les Warriors ont publié une tranche de 16 moments pour que les fans puissent voter entre les records individuels et d’équipe.

Après des jours de vote, «Bracketology Warriors» a été réduit aux quatre derniers:

-La saison de 73 victoires – Plus de victoires en saison régulière (2015-16)

-Klay Thompson, quart de 37 points contre les Kings de Sacramento – Le plus de points en un quart (2014-15)

-16-1 en séries éliminatoires – Meilleur pourcentage de victoires en séries éliminatoires (2016-17)

-Les 402 3 points de Stephen Curry – Le plus de 3 points en une saison (2015-16)

En finale, la saison 73-9 de Golden State a devancé les 402 marques de Curry au-delà de l’arc.

Via @warriors sur Twitter:

Bien que la saison 2015-16 n’ait pas donné lieu à un championnat pour Steve Kerr et compagnie, les 73 victoires des Warriors ont fourni une multitude de moments mémorables.

Après avoir remporté le titre avec un barrage de tirs à longue distance, Curry a été nommé joueur le plus utile pour la deuxième saison consécutive. Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont tous été nommés au match des étoiles à Toronto.

Golden State a ouvert la saison avec 24 victoires consécutives, le meilleur départ de l’histoire de la NBA. La victoire finale de leur séquence est survenue dans un thriller en double prolongation contre les Celtics de Boston.

Un autre moment déterminant est venu en février lorsque les Warriors se sont rendus à Oklahoma City. Avec moins d’une seconde à jouer en prolongation, Curry a effectué un soulèvement gagnant juste à l’intérieur du demi-terrain. Son coup désormais célèbre était son 12e pointeur à 3 points du concours, battant le record du plus grand nombre en un seul match.

Malgré quelques échappés de fin de saison, les Warriors ont vaincu les Grizzlies de Memphis lors du dernier match de la saison pour battre le record des Chicago Bulls de 1995-1996 pour la plupart des victoires de la saison régulière.

Ajoutant un autre prix à leur saison historique de 73 victoires, les Warriors 2015-16 sont des champions de la parenthèse.

