La saison de la NBA probablement suspendue pour 2 mois, retour probable en juin

La saison NBA continuera d’être sur la glace alors que le monde continue de faire face à la soudaine épidémie de COVID-19 et aux effets qu’elle continue d’avoir sur le monde.

Alors que la ligue a d’abord déclaré qu’elle suspendrait les choses jusqu’à 30 jours, puis qu’elle réévaluerait à partir de là, il y a un nouveau développement qui maintiendra probablement les choses en suspension jusqu’à encore plus longtemps.

Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que le CDC – Center for Disease Control – recommande qu’il n’y ait aucun événement de plus de 50 personnes au cours des deux prochains mois. Il a également ajouté que les propriétaires de la NBA s’attendent à ce qu’un scénario dans le meilleur des cas soit un curriculum vitae à jouer entre la mi-juin et la fin juin, ce qui ne signifierait alors aucun fan dans l’arène lors des matchs.

La saison devant être repoussée si longtemps, la saison 2020-21 aura désormais un impact important. Le PDG des Hawks d’Atlanta, Steve Koonin, avait plaidé pour une saison qui commence en décembre dans le passé afin que la NBA n’ait pas à rivaliser avec la NFL en termes de revenus et d’attention. Quelque chose comme ça pourrait donner à Koonin sa chance de mettre en œuvre son idée.

“La pertinence équivaut à des revenus”, a déclaré Koonin. “Nous devons créer le plus de pertinence, et les revenus vont se réparer.”

Pour les Philadelphia 76ers, cela signifie maintenant qu’ils doivent rester en quarantaine et continuer à s’assurer qu’ils sont tous en bonne santé pour l’avenir.

C’est un événement malheureux, mais qui doit se produire si nous voulons vaincre ce virus. Le plus tôt nous pourrons l’attaquer, le plus tôt nous pourrons le battre et continuer notre vie.

.