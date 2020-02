La saison de Marial Shayok se prépare

Les Philadelphia 76ers ont atteint la pause des étoiles et entreront avec un dossier de 34-21 et assis en tant que 5 tête de série dans la Conférence de l’Est. Avec la pause, il est temps que les évaluations et les classements passent le temps jusqu’à ce que le jeu recommence le 20 février.

C’est donc le début d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous commençons avec Marial Shayok qui a 3 buts assez simples:

Rencontre avec M. Johnson

Shayok a été enterré sur le tableau de profondeur pour commencer la saison. Non seulement il était un choix de deuxième ronde très tardif, mais il était également derrière de nombreux vétérans de l’équipe à qui l’on avait garanti des places sur la liste et du temps de jeu. Cela signifie qu’il a reçu un ticket pour la Ligue G et qu’il a prospéré.

Passer du temps avec les Blue Coats du Delaware et l’entraîneur Connor Johnson, qui est un prolongement direct de l’entraîneur des Sixers Brett Brown, a fait des merveilles pour le match de Shayok. Il est en moyenne de 22,4 points et 5,4 rebonds et a tiré 36,6% depuis le plus profond de 26 matchs avec le Delaware jusqu’à présent sur le point d’être nommé dans l’équipe de la Ligue G à mi-saison de la Conférence Est. Son jeu lui a même valu du temps de jeu avec les Sixers puisqu’il a disputé deux matchs en raison de blessures diverses.

Apprendre la NBA

Cela a été une saison d’apprentissage pour Shayok pour continuer à grandir pour l’avenir. Il a définitivement continué à apprendre car il a clairement connu une saison solide avec les Blue Coats et les Sixers ont les yeux rivés sur lui. Évidemment, il ne va pas aider cette équipe dans son état actuel après les acquisitions d’Alec Burks et Glenn Robinson III plus l’émergence de Furkan Korkmaz, mais sa croissance a été quelque chose à voir jusqu’à présent dans sa saison recrue.

Corps et jeu en croissance

Shayok a ajouté quelques livres à sa monture car il pèse maintenant 198 livres, mais la chose la plus importante pour lui est son jeu à ce stade. Il a une compétence qui est transférable à la NBA et qui tire. Surtout dans une équipe comme les Sixers qui a eu des problèmes de tir et d’espacement toute la saison, il pourrait avoir un impact en 2020-21.

Lors de ses deux matchs au niveau NBA, il a effectué l’une des trois tentatives de profondeur. Il doit encore être plus rapide sur la défensive afin de rester devant les gars plus rapides de la ligue et cela viendra avec le temps. Son temps continu avec Johnson et les Blue Coats le préparera à une réelle chance au niveau NBA.

Évaluation: 7,5 / 10

