La saison des Celtics et de la NBA en suspens alors que la ligue s’occupe de la crise du coronavirus

Les Boston Celtics ne joueront aucun match avec qui que ce soit peu de temps après que la NBA a décidé de suspendre la saison indéfiniment mercredi soir.

Après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert ait été testé positif pour COVID-19, le coronavirus actuellement à l’origine de la pandémie mondiale en cours, la NBA a décidé de suspendre la saison indéfiniment tandis qu’une décision appropriée est prise, rapporte l’écrivain principal d’ESPN, Adrian Wojnarowski.

Gobert n’était pas dans l’arène, rapporte Royce Young d’ESPN, mais il était testé par mesure de précaution.

Lorsque les résultats sont revenus positifs pour l’infection virale, le match – à quelques instants de la dénonciation – a été annulé et les joueurs des deux équipes sont restés en quarantaine dans l’arène.

Avec les directives des Centers for Disease Control (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) exigeant la mise en quarantaine des personnes exposées à d’autres qui ont été testées positives pour le virus et le degré élevé d’exposition intégré dans un calendrier de la NBA, le mouvement était sans aucun doute le le bon.

Pour l’instant, de nombreuses questions demeurent sur ce qui se passera dans la NBA et dans le monde en ce qui concerne la pandémie.

Les Celtics en tant qu’équipe n’ont pas encore publié de déclaration, mais le tireur de quatrième année Jaylen Brown est allé sur Instagram Live pour calmer le conseil et adhérer aux meilleures pratiques pour prévenir les pandémies virales.

En attendant les réponses, nous devons applaudir la ligue pour avoir pris des mesures décisives en faveur de la santé publique et des joueurs, et veiller à suivre les meilleures pratiques recommandées par les experts du CDC et de l’OMS.

