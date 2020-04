La saison européenne de football 2020 pourrait être annulée

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Je viens de manger une pomme. C’était plutôt bien.

L’Europe gèle

Très lentement, très soigneusement, le football s’arrête. La plupart des ligues européennes restent officiellement en pause, avec des discussions en cours, et il y aura une grande réunion de l’UEFA cette semaine. Mais ici et là, les ligues abandonnent tout simplement.

La Belgique a été la première à annoncer son annulation début avril, bien qu’elle se trouve dans une situation légèrement inhabituelle. Le Club de Bruges avait 15 points d’avance et il ne restait plus qu’un match en saison régulière. En tant que tel, si le tableau était finalisé tel quel, les seules parties incommodées seraient Waasland-Beveren, qui avait encore une faible chance d’éviter la relégation, et tous les fans du système de séries éliminatoires hilarant byzantin de la Belgique.

L’UEFA a répondu à cette annonce avec beaucoup de bavardages sur la solidarité, accompagnée de menaces d’exclure toutes les nations qui ont annulé prématurément les compétitions européennes de la saison prochaine. Vous pensez peut-être qu’il y a quelque chose de contradictoire, mais il semble que l’UEFA n’ait pas été trop troublée. Et cela a fonctionné: la Belgique a retardé la confirmation du plan.

Mais c’était tout le chemin du retour le 3 avril, il y a presque trois semaines entières, ce qui équivaut à quelques années en période non pandémique. Depuis lors, l’Écosse a conclu ses ligues inférieures en utilisant la moyenne des points extrapolés, et les rapports suggèrent qu’elle fera de même avec la Premiership plus tard cette semaine. Cette motion n’a pas été adoptée sans bruit – les Rangers sont très irrités, en effet – mais elle n’a pas non plus été censurée par l’UEFA.

Ce qui suggère, peut-être, un assouplissement de leur position. Avec différents pays adoptant des approches différentes de la lutte contre les coronavirus, avec plus ou moins de succès, et avec des mesures de distanciation sociale susceptibles de se poursuivre jusqu’en mai, l’idée de l’UEFA de maintenir l’ensemble du continent en pause est devenue de plus en plus ridicule. Il en va de même pour la plupart des projets de redémarrage imminent à huis clos. L’UEFA se réunira le jeudi 23 avril. Il sera intéressant de voir combien de ligues se rendront à vendredi.

Textes fondateurs: Brésil 0-3 France



Ce n’était pas la plus grande finale de Coupe du monde de tous les temps. Mais peu de matchs peuvent battre la finale de 1998 pour l’intrigue d’avant-match, la confusion et le chaos. Tout d’abord, Ronaldo ne jouait pas: Edmundo était sur la feuille de match. Et puis, tout d’un coup, il était de retour! Une nouvelle feuille d’équipe est apparue, avec l’attaquant le plus excitant du monde à sa place, et tout allait bien.

Ensuite, le jeu s’est produit et, alors que Ronaldo jouait définitivement, il ne jouait certainement pas vraiment. Sur le terrain, tout au long de son match. Il était une présence catatonique, une chemise remplie. C’était un spectacle triste et déroutant, d’autant plus triste que la vivacité vertigineuse avec laquelle il jouait habituellement et que le monde entier attendait.

Il a obtenu son rachat quatre ans plus tard. Mais ce qui était intéressant à ce moment-là, au sujet des feuilles d’équipe contradictoires et de la confusion générale, était la ruée fiévreuse du complot qui a éclaté par la suite. Quelque chose de bizarre s’était produit, qui exigeait une explication étrange. Ronaldo avait-il eu une crise? Une mauvaise réaction à une injection? Nike avait-il forcé le Brésil à choisir son joueur le plus commercialisable sur un joueur qui ne pouvait pas déplacer autant de chemises, mais qui pouvait bouger ses jambes?

C’était comme si la réalité s’était ouverte, juste un peu, et on nous avait permis d’entrevoir une autre réalité, en travaillant selon des règles et des présomptions différentes. Un où le football n’était pas déterminé par des choses idiotes comme la «forme physique» et la «mobilité», mais par des vecteurs de pouvoir cachés; où des décisions manifestement erronées ont été prises pour des raisons que nous ne pourrions jamais comprendre Et The Matrix ne sortirait même pas avant neuf mois.

Une certaine paranoïa est saine, peut-être obligatoire, pour quiconque prend le sport même un peu au sérieux. Les sports donnent souvent l’impression que l’univers conspire contre vous, même si personne d’autre ne l’est.

Mais l’idée de complots plus spécifiques sous la surface du sport est persistante. Même l’ultra rationaliste le plus dur d’entre nous a succombé, à un moment donné, à la connaissance interdite. Cet arbitre nous déteste. Tous les arbitres nous détestent. Nous n’avons pas eu de pénalité toute la saison. Regardez notre liste de luminaires. Regardez le leur. Identique à la saison dernière. Bien sûr, vous savez pourquoi il les a rejoints, non?

Peut-être que tout cela est un mécanisme d’adaptation, une façon de concilier le fait de l’insuffisance de notre équipe avec la centralité malheureuse de cette équipe à notre identité, notre bonheur, notre passage confortable à travers l’univers. Plus facile de se détendre dans la croyance qu’un arbitre vous déteste que d’affronter la réalité que ce lot, votre sort, est des bobines. À tout le moins, cela adoucit le coup.

Pourtant, un nombre incommode de conspirations s’avèrent être vraies, ou du moins vraies. Si l’équipe d’Allemagne de l’Ouest qui a battu la Hongrie lors de la Coupe du monde de 1954 ne prenait que de la vitamine C, c’est un peu étrange qu’elle ait choisi de l’injecter. Anderlecht jouait avec 12 contre Nottingham Forest. Et il y en a plus, beaucoup plus, certains prouvés et certains juste connus au fond de l’intestin.

Le complot prééminent de Ronaldo – que la pression de Nike avait causé la crise de Ronaldo ou conduit à sa sélection alors qu’il était manifestement inapte – parle de son moment. France 98 a été le premier tournoi de la société en tant que fabricant de kits du Brésil et partenaire plus général. L’annonce qui a accompagné le tournoi, les stars brésiliennes se moquent d’un aéroport, est toujours dans les mémoires. L’annonce commence et se termine avec Ronaldo.

Une enquête du Congrès brésilien a suivi le match, dirigée par le député communiste Aldo Rebelo, qui a vu son combat comme celui de «la préservation de l’identité nationale face à la mondialisation». Il a déclaré à Alex Bellos, auteur de Futebol, qu’il s’était inspiré de la vue d’un manifestant tenant un drapeau du Brésil – avec les mots «Ordre et progrès» remplacés par «Nike» – confronté à un garde de sécurité de la fédération brésilienne de football.

Son enquête n’a trouvé aucune preuve que Nike avait été à la hauteur de quoi que ce soit, ou que la suppression et la suppression de Ronaldo étaient autre chose qu’une gestion extrêmement misérable. Il a cependant trouvé des preuves que les institutions de football du Brésil étaient criblées de corruption, de népotisme, de vénalité, de cupidité, de fraude, de détournement de fonds et essentiellement de tout ce que vous pouvez imaginer. Le football se situe à l’intersection de l’argent et de la passion, et c’est un lieu fertile pour les méfaits et les soupçons.

Et la peur qui se cachait derrière le complot sonnait vrai à l’époque, et elle l’est toujours aujourd’hui. Après tout, l’allégation, dans l’abstrait, était que le football au plus haut et au plus haut niveau avait été corrompu d’une manière nouvelle et passionnante. Que le jeu était motivé par le marketing et le parrainage; que ces partenariats ont été complètement faussés.

Ce qui semble presque étrange, 22 ans plus tard, alors que nous nous asseyons en lock-out en sirotant notre Gazprom glacé et en attendant que les sociétés de télévision mettent en faillite toute ligue de football qui ne termine pas sa saison. Bien sûr, les détails étaient peut-être faux. Mais nous avons réussi à mieux comprendre.