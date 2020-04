La saison NBA pourrait se terminer en jouant à … Disney World!

Plus de 50 jours après la suspension du championnat, la NBA n’a toujours pas de feuille de route claire. Après les rumeurs qui indiquaient que Las Vegas était un lieu unique possible pour reprendre le championnat, c’est maintenant au tour de Disney World à Orlando.

30/04/2020 à 16:20

CEST

SPORT.ES

Selon les informations du journaliste de The Athletics Shams Charabentre autres, le complexe de Floride respecterait les exigences techniques et logistiques de manière à ce que le concours puisse être terminé, en respectant toujours toutes les mesures de santé et de sécurité nécessaires.

Un terrain de jeu possible pour la NBA si la saison finale devient sûre pour la ligue et les joueurs: la propriété du Walt Disney World Resort à Orlando, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. La Ligue a gardé à l’esprit différents scénarios. – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 avril 2020

Au départ, l’idée de la NBA serait de pouvoir revenir en juin, visant à terminer la saison maximale à la mi-août. Malgré cela, la possibilité d’annulation est toujours sur la table et ce n’est pas un scénario de rejet.

Ce qui est déjà certain, c’est que si la compétition revient, ce serait sûr avec une porte vide et avec les joueurs et les membres de l’équipe technique concentrés dans différents hôtels, de manière à éviter tout contact avec d’autres personnes et à obtenir un résultat positif.

