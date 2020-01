La semaine la plus dominante de l’histoire de la NBA a appartenu à une équipe de 2-20 Kings

Bonjour, prenez une chaise, le moment est venu de parler un peu des Sacramento Kings de 1992-1993.

En surface, il n’y a pas une tonne pour être trop excité. Ils avaient Mitch Richmond qui était cool, au moins jusqu’à ce qu’il souffre d’un pouce cassé en fin de saison, et leur gardien de départ était un ancien champion du slam dunk de 5’7 “, mais c’était à peu près tout.

À l’approche de cette saison, ils faisaient partie de la lie de la NBA depuis un certain temps. Ils étaient la seule équipe à avoir perdu plus de 50 matchs chacune des six années précédentes, et ils n’avaient pas gagné un match éliminatoire depuis qu’ils avaient battu un record perdant jusqu’à la finale de la Conférence de l’Ouest de 1981.

Donc, les Kings étaient une mauvaise équipe, mais pendant un certain temps – environ une semaine et un changement – cette mauvaise équipe a dominé plus que toute autre mauvaise équipe auparavant, plus que toute équipe moyenne jamais auparavant, plus que n’importe quelle grande équipe jamais avait avant, plus que toute autre équipe avait auparavant.

Lorsque la saison ’92 -’93 a débuté sous le nouvel entraîneur Garry St. Jean, c’était au départ plus ou moins le même: après 24 matchs, ils sont sortis victorieux en seulement un tiers d’entre eux, et cela revenait à back OT squeakers pour même gagner autant. Ensuite, ils ont confortablement battu une très bonne équipe de Celtics avant que les choses ne deviennent vraiment, vraiment bizarres.

Avant le 29 décembre 1992, il y avait eu 28 806 matchs de saison régulière dans l’histoire de la NBA, dont 12 s’étaient terminés par une équipe en battant une autre d’au moins 55 points. En d’autres termes, environ 1 match sur 2 400. Si vous avez envie de plisser les yeux, voici cette probabilité représentée visuellement en vert (un clic est probablement nécessaire):

Puis, ce beau mardi soir, les dieux du basket-ball nous ont donné le match n ° 13 avec une marge double nickel lorsqu’ils ont assassiné les Dallas Mavericks. Par 58 points. Ils les ont battus à une pulpe sanglante au-delà de toute reconnaissance. Maintenant, d’accord, c’était une équipe de Mavericks qui n’était pas aussi bonne que leur bilan pourrait le suggérer. Leur record était de 2-20. Ce n’est pas vrai, ils étaient si spectaculairement mauvais qu’ils pourraient justifier un jour son propre contenu Dorktown. Mais en aucun cas, leur ineptie n’annule un smackdown de 58 points. Après tout, toutes les équipes de la NBA ont joué à plusieurs reprises ces Mavs putrides, et ce jeu est toujours une valeur aberrante:

Les Kings n’ont jamais cédé, dominant chaque seconde de cette affaire. C’était l’un des 10 matchs de l’histoire de la NBA au cours desquels une équipe a surclassé son adversaire d’au moins 15 points dans trois trimestres différents (dont trois seulement au cours des 27 années suivantes – encore une fois, en parlant de la saison régulière, toute personne se souvenant potentiellement de Nugs-Hornies). Que diriez-vous de ce précieux quartier où les Kings ne faisaient absolument pas de courses de bateaux sur les Mav? Était-ce proche? Dallas a peut-être même, oserais-je dire, gagner le quart? Non, les Kings les ont toujours devancés de huit.

OK bien. Des éruptions de cette ampleur se produisent extrêmement rarement, mais elles se produisent toujours. Une explosion majeure, spécialement exécutée par une équipe aussi modeste comme les Kings – mais des éclairs aléatoires étranges et singuliers sur le radar se produisent de temps en temps dans le sport. Ils ont sûrement apprécié leur nouvel an alors que le calendrier est passé à 1993 et ​​a poursuivi son prochain match contre Philadelphie le 2 janvier.

Vous vous souvenez de cette tranche de tarte verte qui ressemble plus à une aiguille à tarte? Eh bien, les rois ont remis leur main dans la botte de foin une fois de plus et au-delà de toutes les chances rationnelles ont émergé à nouveau avec cette aiguille à leur portée. Cette fois, une oblitération de 56 points sur les 76ers.

C’était tellement mauvais que Philly a permis à Walt Williams de marquer 40 points sur le banc, juste le deuxième match de 40 points jamais réalisé par une réserve recrue. Rendre cela encore pire? Non seulement Williams n’a jamais atteint 40 points dans aucun de ses 707 autres matchs en carrière dans la NBA, mais il n’a jamais marqué 40 dans aucun de ses 105 matchs universitaires au Maryland, aucun de ses matchs à Crossland au lycée (où n’importe quel joueur de la NBA serait une super-superstar), ou tout autre jeu auquel il avait déjà joué de toute sa vie.

Pour ceux qui marquent à domicile, c’est une sortie de deux matchs des Kings marquant 293 points tout en n’accordant que 179. Ce différentiel de 114 points fume le peloton, avec les Suns de 89 un finaliste éloigné et la seule équipe à marquer un point différentiel entre les matchs consécutifs qui se situe même à moins de 20 de ce que les Kings venaient de faire:

Avec leur marge de victoire dépassant 55 dans les deux, ils ont également emporté le peloton, la deuxième plus haute marge atteinte dans chacun des matchs consécutifs étant ces Suns à 46:

Détaillant de moitié, Sacramento a affiché un différentiel de points d’au moins +28 dans trois des quatre:

À ce jour, 18 des 29 autres équipes de la NBA n’ont jamais remporté un seul match par 55+ au cours de leur existence. Les Kings, une franchise pitoyable, l’ont réussie dans des matchs consécutifs.

Nous pouvons même étendre notre échantillon avec des résultats tout aussi étonnants. Ce plat principal de deux matchs a été précédé et réussi par de fortes victoires: une victoire de 16 points sur Boston évoquée plus tôt a été l’apéritif et une explosion de 20 points sur Denver a été le dessert. C’est un +150 au-delà de l’absurde au cours de cette séquence de 4 matchs:

Mais revenons deux fois de suite: si nous faisons un zoom arrière et jetons un œil à toute l’histoire de la NBA tout au long de la saison 2018-19, il y a eu 60231 autres matchs de la saison régulière, dont une équipe a battu une autre à au moins 55 points dans 17 d’entre eux. Ou 1 sur 3543. Cela signifie que la probabilité qu’une équipe NBA aléatoire le fasse en deux matchs consécutifs est de 1 sur 12 552 849. Pour une certaine perspective, voici quelques événements sportifs hypothétiques qui auraient été plus probables:

Football

• Alex Smith lançant une interception sur quatre tentatives de passes consécutives

• Drew Brees lançant une incomplète sur 14 tentatives de passes consécutives

• Blake Bortles lance un touché sur cinq tentatives de passes consécutives

• Emmitt Smith n’a pas marqué un touché sur 431 courses consécutives

• Peyton Manning n’a pas lancé pour un touché sur 276 tentatives de passes consécutives

Basketball

• Peja Stojakovic, le meilleur tireur de fautes de l’histoire des Kings, manquant sept lancers francs consécutifs

• Steph Curry, le meilleur tireur à trois points de l’histoire du basket-ball, manquant 28 trios consécutifs

• Shaq faisant 25 lancers francs consécutifs

• LeBron James détenant moins de 20 points en neuf matchs consécutifs

• Giannis Antetokounmpo a raté cinq dunks consécutifs

• Manu Ginobili tuant deux chauves-souris en un match, probablement

Base-ball

• Randy Johnson permettant des coups sûrs à 10 frappeurs consécutifs

• Nolan Ryan n’a pas réussi à enregistrer un retrait à 56 frappeurs consécutifs

• Babe Ruth va sans-abri pour 234 apparitions consécutives dans la plaque

• Babe Ruth homering sur six apparitions consécutives à la plaque

• Bill Bergen, lui de renommée en carrière .170, obtenant un coup sûr sur neuf at-bats consécutifs

Et ce ne serait pas pour une équipe moyenne qui réussit, mais cela ne peut pas être assez souligné: cela a été accompli par une équipe qui avait été terrible pendant des années … et cette saison ne faisait pas exception! Au cours des 78 autres matchs que Sacramento a disputés en 1992-1993, ils ont perdu 73% d’entre eux et ont été devancés de plus de 400 points.

Il serait ridicule d’imaginer même une équipe exceptionnelle se lancer dans une course comme celle-ci; qu’une équipe affreuse ait agi ainsi en fait l’une des choses les plus mystifiantes de l’histoire de l’athlétisme organisé. La leçon de vie ici est évidente: ne travaillez pas dur pour être grand, misez toujours sur le fait de tomber au hasard sur un succès sans précédent.