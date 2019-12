La séquence de victoires des Warriors passe à 4 via une victoire sauvage contre Suns, 105-96

Contrairement au jour de Noël contre les Houston Rockets, les Golden State Warriors sont sortis à plat, tout comme le Chase Center de San Francisco. Les Warriors semblaient sortir de la gueule de bois d'une victoire émotionnelle, et les Phoenix Suns payaient tôt.

Les Suns ont pris une avance de 13 points derrière le jeu stellaire de Devin Booker, mais au quatrième trimestre, les choses ont changé. Les Suns menaient par 10 avec sept minutes à jouer dans le match, et les Warriors sont passés au nucléaire à partir de là, terminant le match sur un 29-10 pour voler une victoire de retour, 105-96.

Les Warriors ont dominé les Suns 39-18 au quatrième quart à eux seuls derrière 21 points combinés de D’Angelo Russell et Alec Burks dans la dernière période.

Avec la victoire de retour, les Warriors ont étendu leur séquence de victoires à quatre, la plus longue de la Conférence Ouest de la NBA.

Smiley Era Underway

Après avoir été rappelé de la Ligue G Santa Cruz plus tôt dans la semaine, la recrue Alen Smailagic et les fans de Warriors du monde entier attendaient les débuts NBA du grand homme serbe.

Contre les Suns, Steve Kerr a exaucé le vœu de Dub Nation en jouant à Smailagic pendant cinq minutes, et la recrue n'a pas déçu.

Smailagic a marqué quatre points sur 2-3 tirs, ajoutant un rebond et un bloc contre les Suns. Smailagic semblait extrêmement confiant dans l'action de la NBA à seulement 19 ans. Le Serbe est même sorti et a lancé un pointeur à trois points qu'il ne pouvait pas ramener à la maison.

Forcer le chiffre d'affaires

Au cours des trois premiers quarts du jeu, les Phoenix Suns ont devancé les Warriors. Pourtant, une chose a laissé la porte ouverte pour le retour de Golden State: le chiffre d'affaires.

Les Suns ont retourné le ballon de basket plus de 28 fois, et les Warriors en ont profité, marquant 28 points sur le chiffre d'affaires du match. La zone arrière des Suns, Ricky Rubio et Booker, a tourné le ballon plus de 15 fois au total, soit plus que toute la rotation des Warriors.

.