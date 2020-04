La situation économique de Denver Nuggets pour la prochaine saison

Nous examinons la situation économique et contractuelle de Denver Nuggets pour la campagne 2021/22. L’équipe du Colorado, qui a ouvert un espace salarial en février avec les départs de Juancho Hernangómez et Malik Beasley, n’a pas trop d’écart salarial à son actif pour la prochaine campagne, même s’il continuera avec toutes les stars. Nous verrons ce qu’ils obtiendront dans le repêchage et s’ils décident de bouger (par exemple avec Jerami Grant, qui facture près de 18 kilos).

SAISON 2020/21

Nikola Jokic 31 579 390 $

Jamal Murray 31 320 000 $

Gary Harris 20482143 $

Michael Porter 5 258 735 $

Vlatko Cancar 1782261 $

Will Barton 14 669 642 $

Keita Bates-Diop 2 079 826 $

Bol Bol 1 856 061 $

Subvention Jerami 17 757 691 $

Mount Morris 3275 043 $

PREMIERS RONDS PICKS $ 2,331,720

ESPACE ROSTER 7 201 950 $

ESPACE CAP – 8 876 314 $

ESPACE DE CASQUETTE SANS TROUS 18 424 027 $

SITUATION FISCALE – 47 690 090 $

