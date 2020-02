La société de médias de LeBron James est poursuivie pour “Plus qu’un athlète”

La société de médias sportifs LeBron James, UNINTERRUPTED, ainsi que plusieurs autres partenaires impliqués dans la marque, ont été nommés dans le cadre d’un procès par un groupe de jeunes du Maryland alléguant qu’ININTERRUPTED a volé le slogan «Plus qu’un athlète» de leur organisation.

Vendredi, Game Plan Inc. a annoncé la nouvelle du procès, qui a allégué que LeBron avait volé le slogan en le voyant sur un t-shirt lors d’un match des Cavaliers-Wizards en 2017, selon un rapport d’ESPN.com.

Game Plan Inc., un organisme de développement à but non lucratif pour les jeunes, a déclaré avoir appliqué à la marque l’expression «Je suis plus qu’un athlète» en juin 2016 et l’avoir utilisé pour la première fois sur des t-shirts lors d’un match des Wizards de Washington le 8 octobre 2017, quand ils a joué l’ancienne équipe de James, les Cavaliers de Cleveland. Un groupe de joueurs portant les T-shirts a fait photographier la star des Wizards John Wall avant le match, selon la plainte.

Uninterrupted a également publié sa propre déclaration.

Ininterrompu a rejeté les allégations dans un communiqué, déclarant: «La plainte déposée par Game Plan aujourd’hui est sans fondement et contient de nombreuses inexactitudes factuelles. Ininterrupted possède des droits antérieurs sur et sur la marque More Than An Athlete. »

Sans diviser trop de cheveux ici au sujet du procès, il va être intéressant de voir comment cela se déroulera. La construction «Plus que» n’est pas du tout nouvelle dans l’univers de LeBron James, utilisée par lui bien avant même qu’Ininterrompu n’existe, bien avant qu’ils ne la mettent sur n’importe quelle marchandise. Le film documentaire «Plus qu’un jeu», qui couvrait LeBron et ses coéquipiers au cours de sa saison senior en tentant de remporter un championnat d’État, est sorti en 2009.

