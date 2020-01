La société Ladder de LeBron vise des rituels plutôt que des résolutions

LeBron James est toujours occupé, que son équipe soit ou non en tête du classement de la Conférence Ouest. Plus tôt cette semaine, l’équipe de Liverpool dont il est copropriétaire a annoncé un nouveau partenariat avec sa partenaire de marque de longue date Nike. Et l’un de ses autres efforts consiste à utiliser la nouvelle année pour essayer de faire en sorte que les gens pensent différemment de leurs résolutions pour la nouvelle année.

La société Ladder de LeBron, qui est une société de nutrition que James a cofondée l’année dernière avec Arnold Schwarzenegger, Cindy Crawford, Lindsey Vonn et l’entraîneur personnel de LeBron Mike Mancias, a lancé une campagne «Rituels> Résolutions» pour la nouvelle année. Mancias fait également partie d’une grande promotion que Ladder fait en février.

Voici plus de détails sur «The Challenge», de Ladder.

Le défi: Pour lancer ce processus de transformation des résolutions temporaires en rituels durables, Ladder lancera le Ladder Challenge le 1er février dirigé par le formateur de LeBron, Mike Mancias, qui offrira un programme d’entraînement qui établit de nouveaux rituels de remise en forme – des choses que tout le monde peut faire. Plus qu’un défi de remise en forme typique, le défi de l’échelle est une question de communauté et de responsabilité, engageant ses participants de manière unique et axée sur la société avec les idées des experts en cours de route.

Le défi de 30 jours comprend des composants cardio et de force

Mike Mancias donnera le coup d’envoi des exercices et dialoguera avec les participants chaque semaine, suivi de vidéos, de publications sociales et de blogs

Les participants peuvent s’engager avec d’autres personnes à relever le défi socialement en utilisant #LadderChallenge

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur Ladder.sport.

.