La soeur de Kobe Bryant se fait tatouer pour honorer Kobe et Gigi

Sharia Washington, la sœur aînée de feu l’icône des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant et la tante de Gianna Bryant, a obtenu un nouveau tatouage en l’honneur de son frère et sa nièce. La veuve de Kobe, Vanessa Bryant, a publié une image de l’encre de sa belle-sœur sur son Instagram.

Le tatouage sur l’épaule gauche de Washington représente un serpent mamba autour des numéros 2 et 24. La charia a également publié l’image sur sa page Instagram avec la légende: “Merci 🙏🐍💕.”

Les stars actuelles des Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ont également reçu des tatouages ​​à la mémoire de Kobe et Gigi qui présentaient une image de serpent avec les numéros des Bryants. Bien sûr, de nombreux fans de Kobe ont choisi le tatouage pour l’honorer ainsi que Gigi. James, cependant, aimerait continuer et refuse de répondre à d’autres questions concernant son idole et ami tombé.

Vanessa a prononcé des propos émouvants sur son défunt mari et sa fille lors du service commémoratif «Celebration of Life» de lundi au Staples Center en l’honneur de Kobe, Gianna et des sept autres personnes qui ont péri dans l’accident d’hélicoptère du 26 janvier.

Sharia et l’autre sœur aînée de Kobe, Shaya, étaient présentes lundi, tout comme les parents de Kobe (et les grands-parents de Gianna) Joe et Pam. En 2016, Kobe a déclaré à ESPN à propos de ses deux sœurs: «Je suis vraiment fier d’eux. Ils ont pu obtenir leur propre emploi, gagner leur vie, prendre soin d’eux-mêmes. Maintenant, ils ont une meilleure estime d’eux-mêmes, de qui ils sont en tant que personnes, au lieu d’être irrités parce qu’ils comptaient sur moi. »