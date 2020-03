La soirée carrière de Semi Ojeleye laisse entrevoir exactement ce dont Boston a besoin

L’attaquant des Celtics de Boston, Semi Ojeleye, a lui-même disputé un match mercredi soir, faisant plus que doubler la production habituelle de l’ensemble du banc avec un sommet en carrière de 22 points.

Dans une saison où Boston a connu l’un des pires niveaux de production de bancs offensifs de la ligue, il est difficile de ne pas être séduit par le jeu du produit SMU dans la victoire des Celtics contre une franchise épuisée des Cleveland Cavaliers le 4 mars.

Bien sûr, Boston était en retrait de trois partants eux-mêmes à Kemba Walker (repos), Jaylen Brown (ischio-jambiers droit) et Gordon Hayward (genou), ce qui nécessitait une augmentation de la production sur le banc si les Celtics allaient battre même un Cavs cogné, et Ojeleye a répondu à l’appel.

Et puis certains.

En moyenne de seulement 3,1 points et 1,9 rebonds par match cette saison, le Kansan a effacé sa ligne de statistiques habituelle à plusieurs reprises avec une nuit de 22 points et 6 rebonds qui a soulevé plus de quelques sourcils, mais pas de sa propre équipe.

“Il est le meilleur”, a déclaré l’entraîneur-chef Brad Stevens après le match via John Karalis de MassLive. «C’est un excellent travailleur. C’est un excellent coéquipier. Quand tout ne va pas dans votre sens, c’est un gars que vous connaissez est dans le coin de tout le monde. “

Le sentiment a été partagé par son coéquipier Marcus Smart, qui a noté (via Josue Pavon du CLNS) que «savoir que Semi peut le faire quotidiennement pour nous. Dans la pratique et chaque jour, il se fait tirer dessus. »

“Tout dépend de son opportunité, ce soir, il en a eu l’occasion et il en a profité”, a-t-il ajouté.

L’homme lui-même était ravi des résultats de son match contre Cleveland.

“Ce sont des nuits comme celle-ci qui ne font que vous garder la foi”, a expliqué Ojeleye, gracieuseté de Brian Robb du Boston Sports Journal «C’est juste un soulagement, un poids sur vos épaules. Vous mettez le travail et vous pouvez enfin le laisser apparaître un peu. Il est maintenant temps de faire plus de travail. “

Si Boston souhaite vraiment prétendre à un titre, ils auront besoin de plus de travail de la part d’Ojeleye et du reste de la foule.

Ils n’auront pas besoin de nuits comme celles de mercredi à Ojeleye ou de quiconque en particulier sur la régulière, mais sans menace légitime sur le banc sur une base semi-cohérente, les adversaires pourront obtenir un repos bien nécessaire pour leurs meilleurs joueurs lorsque les Celtics banc est au sol.

Même dans les rotations raccourcies en séries éliminatoires avec des départs décalés, il sera beaucoup plus facile de défendre les menaces offensives connues.

Mais, si l’attaquant de 25 ans peut enchaîner une poignée de matchs avec même un tiers de production offensive, attendez-vous à ce que les adversaires soient beaucoup moins décontractés avec leurs rotations lorsque les partants sont assis.

Et ce serait énorme pour les aspirations de cette équipe en séries.

