La star d’Auburn Isaac Okoro déclarera son projet

L’attaquant de première année d’Auburn Isaac Okoro déclarera pour le repêchage de la NBA 2020 et passera par le processus d’évaluation d’avant-projet, par l’entraîneur-chef Bruce Pearl, qui a déclaré aux journalistes locaux.

Okoro a enregistré une moyenne de 12,9 points, 4,4 rebonds et 2,0 passes décisives par match cette saison pour Auburn, tout en gagnant SEC All-Defense, SEC All-Freshman et la deuxième équipe All-SEC. Il a tiré 51,4% du terrain, 29,0% au-delà de l’arc et 67,2% de la ligne des lancers francs.

Tom Green du Alabama Media Group rapporte qu’Okoro se rendra éligible pour le repêchage de la NBA 2020, il devrait laisser la porte ouverte pour un retour à Auburn la saison prochaine.

La NCAA, comme la NBA, a annulé le jeu à cause du coronavirus. Il n’y aura pas de March Madness cette saison et il est possible que le repêchage de la NBA 2020 puisse être repoussé.

Les propriétaires de la NBA veulent reprendre la saison 2019-2020 à l’été.

