La star des Lakers, LeBron James, arrive de chez lui avec «Rona Chronicles»

L’ennui d’être coincé à la maison pendant les 14 prochains jours commence à frapper LeBron James alors que lui et ses Lakers de Los Angeles sont en quarantaine après quatre tests positifs sur les joueurs des Brooklyn Nets. Bien que les Lakers ne connaissent pas les résultats des tests de coronavirus qu’ils ont effectués plus tôt mercredi jusqu’à vendredi, selon Brad Turner du Los Angeles Times, LeBron James s’habitue déjà au mode de vie d’auto-quarantaine. LeBron a partagé comment lui et sa femme prennent soin de leurs cheveux pendant l’auto-quarantaine, tandis que James a déploré qu’il n’a pas encore rasé sa barbe alors que sa femme et lui s’accroupissent.

James a rempli ses journées avec beaucoup de choses différentes qu’il a partagées avec ses fans, comme explorer sa collection de vins, regarder de vieux matchs de Heat ou la nuit dernière, regarder certains de ses vieux jeux de lycée. Alors que LeBron James et le reste des joueurs de la NBA qui ont peut-être été exposés au virus ont été testés, il est clair que l’ennui de l’auto-isolement porte sur un homme qui a l’habitude de jouer devant des milliers de fois plusieurs fois par semaine.

