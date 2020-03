La star des Lakers LeBron James nommée dans le procès pour droit d’auteur d’un photographe

Il semble que l’âge de l’auto-quarantaine et du coronavirus n’ait pas empêché un procès de nommer LeBron James la semaine dernière dans un différend sur le droit d’auteur.

Le 17 mars, le photographe Steve Mitchell a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de New York. L’analyste juridique de Sports Illustrated, Michael McCann, souligne ce que Mitchell, un photographe chevronné, demande après qu’une de ses photos ait été utilisée sur la page Facebook et Instagram de LeBron.

Les accusés sont accusés d’avoir violé le droit d’auteur de Mitchell en reproduisant et en affichant publiquement la photographie sans le consentement du photographe. Mitchell exige un procès avec jury pour évaluer si l’article 501 de la loi fédérale sur le droit d’auteur a été violé. Il demande des dommages-intérêts qui refléteraient les bénéfices, les revenus, les recettes et les autres avantages tirés par James et ses codéfendeurs ou, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pouvant atteindre 150 000 $ par infraction. Le juge Ronnie Abrams, ancien procureur fédéral et professeur adjoint à la Columbia Law School, préside le litige.

De toute évidence, personne ne va physiquement devant les tribunaux en ce moment, une grande partie du pays ayant ordonné un abri sur place, le CDC dit aux gens d’éviter les groupes de plus de 10 personnes et de maintenir des protocoles de distanciation sociale de six à huit pieds.

.