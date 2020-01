La star des Mavs, Luka Doncic, manquera l’épreuve de force de vendredi aux Rockets

La star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, manquera le match de vendredi à Houston avec une blessure à la cheville survenue lors des essais libres de l’équipe jeudi.

C’est une perte majeure pour les Mavs, puisque le Doncic de 6 pieds 7 pouces affiche en moyenne 28,8 points, 9,5 rebonds et 8,7 passes décisives par match. Ses totaux de pointage et d’aide se classent respectivement cinquième et quatrième en NBA.

Dans une victoire de 137-123 à Houston le 24 novembre, Doncic a mené les Mavs avec 41 points (50% de tirs) et 10 passes décisives.

Le statut de zone arrière de départ fait que Tim Hardaway Jr., qui a marqué un sommet de 31 points dans la saison lors de ce match du 24 novembre, est également incertain pour le match de vendredi en raison d’une blessure au bas du dos. Contrairement à Doncic, cependant, Hardaway a voyagé avec l’équipe à Houston et est répertorié comme discutable.

Pour Doncic, c’est la même cheville qui lui a fait manquer quatre matchs en raison d’une entorse en décembre, et il était visiblement frustré après la dernière blessure.

En revanche, les Rockets semblent être en bonne santé avant le match de vendredi, avec seulement les blessures à long terme des vétérans Gerald Green (pied) et Nene (adducteur) répertoriées dans le rapport officiel des blessures de l’équipe.

Outre les enjeux habituels d’affronter un rival de division dans l’État, cette réunion a ajouté de l’importance pour les deux équipes, car les Mavs et les Rockets ont des records identiques de 29-18 et sont actuellement à égalité à la cinquième place de la course aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Vendredi, le match débute à 18 h 30. heure locale au Toyota Center de Houston, et il sera diffusé à l’échelle nationale sur ESPN. Aucune des deux équipes n’a joué jeudi, donc les deux parties devraient entrer en repos normal.

