La star des Rockets James Harden surprise par le match de RJ Barrett

Le gardien des Houston Rockets James Harden a été impressionné par la recrue des New York Knicks RJ Barrett, en particulier par l’agressivité du jeune canon.

Lundi, lors de la victoire 125-123 des Knicks contre les Rockets, Barrett a perdu 27 points, un sommet en carrière, en plus de cinq rebonds et cinq passes en 30 minutes d’action. Il a également tiré sur un 10 efficace sur 18 sur le terrain.

Plus important encore, Barrett a marqué un panier critique sur PJ Tucker qui a finalement scellé la victoire.

“Agressif”, a déclaré James Harden à propos de la sortie de Barrett, selon Marc Berman du New York Post. «J’aime ça, surtout en tant que recrue. Il n’est pas du tout timide. Lorsque vous êtes agressif et confiant dans votre jeu, vous avez fière allure. C’est super (pour lui). »

Ce qui est le mieux dans la production de Barret pour les Knicks contre Houston, c’est qu’il a marqué dans toutes les zones du sol. Alors qu’il était 3 sur 8 de la profondeur, ses paniers sont également venus par le biais de commandes agressives au cerceau – mettant en valeur à la fois sa force et sa finesse.

Au premier trimestre, Barrett avait déjà 14 points pour New York. Et à la fin de la première mi-temps, le joueur de 19 ans avait déjà 19 points, signalant que les Rockets pourraient avoir besoin d’ajuster leur plan de match défensif.

Pour la saison, le troisième choix global 2019 est en moyenne de 13,8 points, 5,0 rebonds et 2,5 passes décisives. RJ Barrett était loin de la course de recrue de l’année en raison de son incohérence pour les Knicks au début de la saison – ce qui est compréhensible pour n’importe quelle recrue. Cependant, atteindre un sommet en carrière contre une équipe d’élite peut se répercuter au cours des prochains matchs et peut-être jusqu’à la prochaine saison.