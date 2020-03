La star des Sixers Ben Simmons promeut «The Philly Pledge» pour lutter contre COVID-19

Le monde de la NBA est en pause en raison de l’épidémie de COVID-19 alors que tout le monde commence à se réfugier dans les maisons et à se mettre en quarantaine pour traverser cette période difficile. Il y a des précautions et beaucoup de choses utiles que tout le monde fait pour aider les gens à traverser cette période difficile.

Michael Rubin, co-partenaire des 76ers de Philadelphie, a empêché son magasin Fanatics de produire des maillots de baseball et ils vont maintenant fabriquer des masques et des robes et faire don aux travailleurs de la santé. Maintenant, leur meneur all-star fait sa part pour aider.

Ben Simmons a promu quelque chose appelé «The Philly Pledge» qui aide à donner aux citoyens de Philadelphie un débouché pour savoir où ils peuvent aider d’autres personnes. Il y a des choses que la ville fait pour aider comme les camions de nourriture mobiles et la promotion d’un fonds communautaire pour trouver les ressources pour aider la ville en cas de besoin.

Ceci est un autre exemple d’un membre des Sixers qui a pris la parole et a fait sa part. Le camarade All-Star de Simmons, Joel Embiid, a également fait un don de 500 000 $ aux fonds de secours pour les coronavirus.

