La star des Sixers, Joel Embiid, est frustrée et dit que les pertes font des ravages sur lui

Les 76ers de Philadelphie ont atteint un sommet émotionnel après une victoire impressionnante le jour de Noël contre les Milwaukee Bucks. Depuis lors, ils ont perdu quatre matchs consécutifs pour aller 0-4 sur le road trip suite à une défaite de 118-108 contre les Rockets de Houston vendredi.

Joel Embiid, qui avait 20 points et 11 rebonds, est un gars qui le met en jeu à chaque match et il en a assez. Il a parlé avec des journalistes après le match et a exprimé ses frustrations.

Embiid a déclaré aux journalistes:

Je veux gagner. Cela me coûte cher. Tout ce qui m’importe, c’est de gagner. Ça craint. Nous devons trouver un moyen. Je suppose que nous devons continuer à nous battre.

Les Sixers sont l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue et malgré ce dérapage de quatre matchs, ils sont considérés comme l’une des équipes de l’Est qui peuvent se qualifier pour la finale de la NBA. Ils doivent trouver un moyen de passer à travers cela et de percer.

Ils auront leur prochaine opportunité lundi lorsqu’ils rentreront chez eux pour accueillir le Thunder d’Oklahoma City. Philadelphie est un impressionnant 16-2 dans le confort à domicile cette saison, ce sera donc une grande aide pour eux.

