La star des Sixers Joel Embiid obtiendra sa première chaussure signature à l’automne 2020

Alors que la star des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, est absent pendant quelques semaines après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer un ligament déchiré dans sa main gauche, mais cela ne signifie pas qu’il est assis. Au lieu de cela, le grand homme obtient des accords commerciaux.

Embiid était à Baltimore avec son sponsor, Under Armour, et il a annoncé qu’il allait avoir sa première chaussure signature. Il sera appelé “Under Armour Embiid 1” et il aura un contour de l’Afrique sur le talon de la chaussure. Il deviendra le 17e joueur de la NBA à avoir une chaussure de signature.

Embiid a parcouru un long chemin avant d’être étiqueté comme sujet aux blessures et certains avaient commencé à le traiter de buste après deux années consécutives de traitement des blessures. Au lieu de cela, il a constamment mis le travail sur le terrain pour devenir les meilleurs joueurs de la ligue jusqu’à avoir maintenant sa propre chaussure de signature.

C’est vraiment une histoire d’inspiration quand on considère tout ce qu’il a vécu.

