La star des Sixers Joel Embiid se lève avec un plâtre sur la main gauche

Les Philadelphia 76ers ont perdu leur grand homme Joel Embiid en raison d’un ligament collatéral radial déchiré dans la main gauche, mais mercredi, le grand homme est revenu au sol et a été touché avant le match de l’équipe avec les Brooklyn Nets.

Embiid affiche une moyenne de 23,4 points et 12,3 rebonds sur la saison 2019-2020 et les Sixers manquent leur grand homme au milieu, mais avec lui qui commence à faire du travail, il pourrait finalement revenir au sol assez rapidement. Il devait être réévalué dans une semaine ou deux après la chirurgie du 10 janvier, donc son temps viendra pour vérifier ses progrès et où il va aller de l’avant.

Les Sixers ont eu du mal sur le côté défensif du plancher sans leur protecteur de jante principal, car Al Horford n’a pas été en mesure de remplir avec le même type de production.

Avec leur retour à la maison mercredi, ils cherchent à se remettre sur la bonne voie. Tipoff est fixé à 19h00 EST.

