La stratégie de Noel contre LaMarcus Aldridge est «juste pour le déranger»

Oklahoma City a eu du mal à arrêter LaMarcus Aldridge cette saison.

Lors des trois matchs précédents contre OKC cette année, Alridge affiche en moyenne 28,7 points et 10,7 rebonds par match.

Il a marqué 39 lors de la première rencontre le 7 novembre et 22 le 2 janvier.

Alridge a affiché un autre double-double dans la victoire de San Antonio contre le Thunder le 11 février, marquant 25 points et 14 rebonds lors de la victoire 114-106.

Dans ce match, Steven Adams et Nerlens Noel ont dessiné Aldridge en tant qu’affectation défensive. Adams a joué 32 minutes, marquant 10 points mais accumulant cinq fautes. Noel n’a pas été d’une tonne d’aide pour le soulagement, limité à seulement huit minutes pour ramasser quatre rencontres.

Mais cette fois, Noel a un plan de match différent.

Il a dit à Maddie Lee de The Oklahoman que sa stratégie pour garder Aldridge dimanche était “juste pour le déranger.”

«Il y a des joueurs de poste exceptionnels dans la ligue et il est l’un d’eux. Il fait toujours des coups durs, mais vous savez, j’ai un état d’esprit différent du dernier match. Vous savez, je veux juste le déranger de différentes manières. Allume le. Vous savez, il y a des gars qui sont capables d’envelopper vos bras et tout ce petit truc idiot. Donc, vous savez, je dois être conscient de cela, garder les fautes basses et ne mettre personne sur la ligne des lancers francs autant que je l’ai été. Donc, ce sont de petites choses qui feront la différence. “

Malgré le sommet de l’équipe de 25 lors du dernier match, le pourcentage de tirs d’Alridge n’était pas très bon. Il n’a fait que 9 des 30 du sol mais est allé à la ligne des lancers francs huit fois, où il a fait sept de ses tentatives.

Les Thunder and Spurs donneront leur coup d’envoi à l’intérieur de la Chesapeake Energy Arena à 18 h. CT dimanche soir dans leur dernier match de la saison régulière.

