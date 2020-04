La suggestion commerciale a permis à Sixers d’échanger Ben Simmons contre C.J. McCollum

Les Philadelphia 76ers étaient définitivement en deçà de la saison 2019-2020. Ils ont fait beaucoup de mouvements pendant l’intersaison 2019, ce qui a fait croire à l’organisation qu’ils étaient des prétendants légitimes avant la saison. Cependant, avant la pause de la ligue le 11 mars en raison d’un coronavirus, ils étaient assis à seulement 6 graines à l’Est car les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Tout au long de la saison, l’équipe a été critiquée pour avoir constitué une liste avec deux grands hommes traditionnels à Al Horford et Joel Embiid avec un non-tireur à Ben Simmons au meneur. La forme maladroite a poussé tout le monde à viser le jumelage Simmons et Embiid, suggérant que les Sixers brisent le duo et il y a une suggestion commerciale pour Philadelphie qui dit qu’ils devraient échanger Simmons contre les Portland Trail Blazers pour C.J.McCollum.

Bleacher Report a élaboré une suggestion commerciale pour quelques candidats à améliorer et pour cette option commerciale pour Philadelphie, ils ont écrit:

Le métier: Ben Simmons pour CJ McCollum, Anfernee Simons et choix de première ronde 2021

Ce fut une saison de haut en bas pour les 76ers, et pour la première fois pendant le temps de Joel Embiid et Ben Simmons en tant que coéquipiers, il y a des preuves qui remettent en question leur ajustement.

Sur la saison, Philly c’est:

plus 1,0 point pour 100 possessions lorsque Embiid et Simmons sont au sol

plus-2,6 lorsque Simmons est au sol sans Embiid

plus-10,8 lorsque Embiid est au sol sans Simmons

C’est compréhensible quand on considère les combats offensifs des Sixers toute la saison, mais cela est davantage dû à l’acquisition de Horford et à la perte du tireur d’élite JJ Redick. Lorsque vous regardez les chiffres, le duo de Simmons et Embiid avait une note offensive de 113,3 et il était de 112,8 en 2018-19. Ce nombre est tombé à 104,7 en 2019-20 car les nouvelles pièces ont encore besoin de temps pour gélifier.

Un gros problème a été la réticence de Simmons à tirer le ballon, attirant la colère de l’entraîneur adjoint Jim O’Brien, et c’est la principale motivation pour une acquisition de McCollum.

B / R ajouté:

Les Sixers renonceraient au meilleur atout de la transaction (et par une large marge). Simmons n’a que 23 ans. Donc, récupérer un premier tour et un jeune joueur intrigant à Anfernee Simons rendrait cela un peu plus agréable au goût.

De plus, si McCollum est votre meneur, les défenses ne pourront pas s’affaisser lorsque le ballon pénètre à l’intérieur d’Embiid.

Le plafond du grand homme sera probablement atteint lorsqu’il sera entouré de tireurs, et McCollum est plus que cela. Il a obtenu en moyenne au moins 20 points au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Chaque fois que la NBA peut reprendre et qu’il y a de l’optimisme, les éliminatoires le diront pour cette équipe. Cela peut très bien décider ce que l’équipe fait avec le duo d’étoiles alors qu’ils décident de la meilleure façon de faire avancer l’équipe.

.