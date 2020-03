La superstar des Lakers LeBron James répond à la suspension de la saison NBA

La NBA a annoncé mercredi soir que la saison 2019-20 serait suspendue après qu’un joueur de l’Utah Jazz ait été testé positif pour COVID-19, le coronavirus. Le joueur en question est le centre des étoiles, Rudy Gobert, selon USA TODAY. Le jeu auquel Gobert et le Jazz devaient jouer à l’Oklahoma City Thunder a été annulé juste avant qu’il ne prenne fin.

En réponse à la nouvelle, LeBron James a posté sur Twitter que ce que nous devons vraiment faire est d’annuler 2020. Il est difficile d’être en désaccord avec lui. Mais pour l’instant, c’est juste la saison NBA qui est suspendue alors que la communauté de basket-ball attend de voir ce qui se passera ensuite dans cette situation très fluide.

“Homme, nous annulant des événements sportifs, l’école, le travail de bureau, etc.”, a tweeté James. «Ce que nous devons vraiment annuler, c’est 2020! Merde, ça fait environ 3 mois. Que Dieu bénisse et reste en sécurité. “

Dans ce qui pourrait être le dernier match de la saison NBA mercredi, Luka Doncic et les Dallas Mavericks ont battu les Denver Nuggets, 113-97. LeBron et les Lakers de Los Angeles étaient censés affronter James Harden et les Houston Rockets ensuite, mais ce concours a été reporté indéfiniment.

