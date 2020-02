La superstar des Sixers Joel Embiid classée 12e meilleur joueur par The Ringer

Après que le meneur des All-Star des Philadelphia 76ers Ben Simmons ait été classé 13e dans la NBA à la pause des étoiles de la saison, il est temps de jeter un coup d’œil à l’endroit où Joel Embiid est classé.

Tout le monde a sa propre liste des meilleurs joueurs de la NBA, mais dans cette édition, nous allons nous concentrer sur The Ringer qui a fait la liste des meilleurs joueurs de la saison 2019-2020. Ils avaient Simmons classé 13e et juste devant lui, son coéquipier Embiid, 12e au classement général.

The Ringer a écrit sur Embiid:

En aucun cas Embiid ne doit être parfait pour être grand. Certains joueurs peuvent être frustrants et toujours dominants, à l’écart de leur jeu et toujours en quelque sorte dans la poche. Il y a des jeux tous les soirs qu’Embiid (et ses entraîneurs) voudraient sûrement récupérer: des coups douteux, des revirements imprudents et des efforts léthargiques. Il y a tout simplement beaucoup, beaucoup plus de choses qui changent énormément en faveur de Philly avec la participation d’Embiid. Sous la production exceptionnelle (à commencer par les totaux de points et de rebonds égalés uniquement par le MVP probable Giannis Antetokounmpo), Embiid dicte la façon dont un jeu est joué. Les files d’attente que les adversaires mettent sur le sol, les longueurs qu’ils iront pour contourner la menace de son blocage, les nuances et les doubles et une attention constante – tout cela revient à Embiid, parce que pour lui donner rien de moins que votre plein l’attention est susceptible de vous bercer. Le sous-estimer à vos risques et périls.

Juste pour référence, le grand homme de Denver Nuggets Nikola Jokic est classé huitième de la ligue. Embiid est en moyenne de 22,9 points et 11,9 rebonds sur la saison alors qu’il continue de résoudre les problèmes dans ce nouveau système et la nouvelle infraction que l’entraîneur Brett Brown essaie de comprendre.

Embiid et les Sixers y reviennent jeudi lorsqu’ils accueillent les Brooklyn Nets.

