La tournée d’adieu de Jimmie Johnson commence avec le Daytona 500

Quand le drapeau vert flottera lors du 62e Daytona 500 dimanche, ce sera le début de la fin pour Jimmie Johnson.

Pour Johnson, qui a pris la maison deux Daytona 500 trophées dans sa carrière étagés, la première course de la saison, qui commence à 14h30 ET, marquera le début de sa tournée d’adieu.

En 2001, lorsque Johnson a pris place pour la première fois dans la voiture n ° 48 pour Hendrick Motorsports, il n’y avait vraiment aucun moyen de savoir qu’il transformerait les deux prochaines décennies en une carrière historique. À l’époque, il avait terminé 25e, 29e et 39e de ses trois départs NASCAR.

Dès la saison suivante, il était clair que Johnson était destiné à NASCAR. Il a commencé l’année sabbatique en obtenant la pole position pour la Daytona 500 avant de gagner sa première série de la Coupe victoire de sa carrière. Il a ajouté deux autres victoires, six top-cinq et 21 top-10 cette saison pour terminer cinquième au classement final. Depuis lors, ce fut une course incroyable. Johnson a récolté 83 victoires en carrière, le liant à Cale Yarborough pour la sixième fois de tous les temps et le leader parmi tous les pilotes actifs. Une victoire de plus le placera à égalité avec Bobby Allison et Darrell Waltrip (84 victoires), et il lui faudrait 10 victoires improbables pour grimper à la troisième place avec l’ancien coéquipier de Hendricks Motorsports Jeff Gordon (93 victoires).

Les victoires individuelles ne sont pas tout, surtout en NASCAR. La légende de Johnson a été bâtie sur ses sept championnats de Cup Series, ce qui le lie pour la première fois aux dieux de la course Dale Earnhardt et Richard Petty. Johnson détient également le record en tant que seul pilote à avoir remporté cinq titres consécutifs s’étalant de la saison 2006 à 2010.

Il ne fait aucun doute que Johnson, âgé de 44 ans, cherchera à augmenter ces totaux de carrière avant de s’éloigner des courses à temps plein. Pour que cela se produise, Johnson doit surmonter les défis qui l’ont empêché de remporter une victoire au cours des 95 dernières courses. Il n’a pas hissé de trophée depuis 2017, quand il a remporté trois victoires et terminé 10e au classement général.

Dans une interview avec Ryan McGee ESPN, Johnson a déclaré que son équipe est au courant des problèmes qui l’ont gardé et son n ° 48 Chevrolet sur le cercle du vainqueur.

“Quand vous gagnez tout le temps, et nous l’avons fait pendant longtemps, il y a certainement une partie de vous qui pense que cela ne s’arrêtera jamais, mais alors c’est le cas”, a déclaré Johnson. «Et il y a beaucoup de raisons qui se sont produites. Nous sommes sur le point de régler ces problèmes. Cela a été un facteur important dans ma décision de recommencer cette année. »

Alors que Johnson admet qu’il attend avec impatience l’expérience de mettre fin à sa carrière de course à temps plein, il a déclaré à ESPN que prendre le volant de sa voiture serait sa façon d’échapper aux célébrations et aux hommages qui le suivront sans aucun doute sur chaque piste.

“Mais si je suis honnête, je ne sais vraiment pas comment ça va se sentir quand, disons, peut-être mon dernier Daytona 500, ce dimanche”, a déclaré Johnson. «Ou ma dernière course à cet endroit ou à cet endroit. Ou, si nous pensons que ce pourrait être mon dernier voyage à un certain endroit, et là je me bats pour une victoire là-bas dans les derniers tours, comment ça va être? “

Sur la base de son illustre carrière, cela va sans aucun doute être divertissant, excitant et, espérons-le, exaltant.