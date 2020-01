La valeur de Trevor Ariza reste une puce commerciale. Les Blazers ont obtenu cela pour une bonne affaire

Les Portland Trail Blazers ont échangé Kent Bazemore, Anthony Tolliver et deux futurs choix de deuxième ronde aux Sacramento Kings pour Trevor Ariza, Caleb Swanigan et Wenyen Gabriel. Bazemore avait été acquise par Portland dans le cadre d’un accord direct pour Evan Turner. Cela n’a pas vraiment fonctionné: les Blazers manquent désespérément de la taille et de la polyvalence défensive d’Al-Farouq Aminu et Moe Harkless, et Bazemore est tout simplement trop petit pour marquer de manière crédible la puissance en avant.

Ariza est assez grand mais il a 34 ans et il s’approche de la fin de sa carrière utile avec une vitesse accélérée. Ariza tire à moins de 40% du sol pour la deuxième saison consécutive, cette fois à peine malgré des minutes constantes à Sacramento sous l’ancien coéquipier Luke Walton.

Tous ces contrats expirent cet été, à l’exception d’Ariza: il doit 12,8 millions de dollars la saison prochaine, avec une ride. Bazemore fait beaucoup plus (il est un alun de la catégorie des agents libres de 2016), et cet accord réduit considérablement la facture fiscale de Portland, économisant apparemment les Blazers de 16 millions de dollars. Les Kings ont rendu aux Blazers une énorme faveur ici à peu de frais pour eux, sauf en abandonnant Swanigan et Gabriel, qui avaient passé une grande partie de leur temps récent dans la Ligue G pour les Kings de Stockton.

Le problème avec Ariza est qu’il ne garantit que 1,8 million de dollars sur son contrat de 12,8 millions de dollars la saison prochaine. S’il n’aide pas les Blazers, ils peuvent le renoncer et échapper à la plupart des plafonds de salaire touchés. Le contrat de Bazemore expire; Ariza pourrait tout aussi bien l’être. Ces 1,8 million de dollars contreviendraient au plafond salarial et à la taxe de luxe potentielle pour Portland la saison prochaine, mais les économies de la saison en cours et la meilleure liste théorique correspondent à cela. (De plus, il y a de bonnes chances que Portland puisse décharger l’un de Swanigan ou Gabriel avant la date limite pour abaisser encore plus la taxe sur le luxe.)

Mais le salaire 2020-21 d’Ariza, pour la plupart non garanti, est intéressant pour une autre raison: cela fait de lui une puce commerciale fascinante en tant que faux remplisseur de salaire, en particulier à l’époque du repêchage de la NBA. Les Blazers pourront utiliser Ariza dans un échange pour égaler les salaires comme s’il était un joueur gagnant 12,8 millions de dollars. L’équipe qui troque pour lui dans un tel accord peut ensuite le renoncer avant la saison prochaine – nous ne connaissons pas le délai exact de non-garantie, mais ces choses sont souvent en juin et généralement négociables avec le joueur – pour réduire le salaire.

Si les Blazers, par exemple, veulent échanger contre un joueur à salaire élevé sans nécessairement échanger Damian Lillard, C.J. McCollum ou Jusuf Nurkic, le contrat non garanti d’Ariza pourrait être une pièce importante du puzzle. (Il pourrait également être utilisé avec, disons, le contrat de McCollum pour aider à égaler les salaires ou pour Portland à prendre un mauvais contrat dans le cadre de l’accord.)

Nous ne savons pas que les Blazers chassent le gros gibier car cette saison a été déchiquetée par des blessures à Nurkic et Zach Collins, et la situation de propriété est quelque peu instable à la suite de la mort de Paul Allen. Allen dépenserait régulièrement pour améliorer l’équipe. Nous ne savons pas encore si cela va continuer.

Si tel est le cas, et si Portland choisit de faire sensation dans les prochaines semaines ou cet été, le contrat d’Ariza pourrait vraiment aider à faire fonctionner les chiffres. Si rien ne se passe, le commerce Ariza permet aux Blazers d’économiser une somme d’argent substantielle. Et si tout cela ne suffit pas, il y a une chance – pas une grande, mais une chance – qu’Ariza aide Portland de la bonne manière à s’emparer de la graine n ° 8 à gagner en Occident.

Pour toutes ces économies salariales et ces nouvelles opportunités pour quelque chose de plus, Portland n’a renoncé qu’à deux choix de deuxième ronde. Quel bonne affaire. C’est ainsi que fonctionnent les équipes intelligentes, même si elles perdent des records.