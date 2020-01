La vente potentielle d’Ashley Young incarne les difficultés de Manchester United

Ça a été une semaine embarrassante pour Manchester United. Ils se sont d’abord effondrés mollement contre Arsenal, une défaite aggravée par la performance palpitante de Leeds aux Émirats une semaine plus tard. Ensuite, ils ont été soufflés en petits morceaux humiliés par Manchester City. Et maintenant, la cerise embarrassante sur ce gâteau humiliant, le capitaine du club Ashley Young pourrait être sur le point de partir.

Arrête de rire à l’arrière.

Young, selon le moulin à rumeurs, pourrait déménager à Internazionale pour rejoindre Antonio Conte et Romelu Lukaku alors qu’ils tentent de briser l’emprise de la Juventus sur le titre. United, en réponse, aurait offert à Young une prolongation d’un an de son contrat, qui expire à l’été. Cette offre n’a aucun sens et est parfaitement logique simultanément.

Il n’y a aucune raison pour que Manchester United – comme ils le pensent, comme le veut l’habitude, comme le suggèrent les accords de parrainage – ait lui-même des problèmes avec le départ d’un joueur de 34 ans. Quelle que soit l’expérience, quel que soit le leader, quelle que soit l’utilité: très longtemps, Ash, et merci pour tout ce travail acharné à l’arrière. Il y a aussi eu ce moment où un oiseau est entré dans ta bouche. Nous laisserons cela hors du montage d’adieu.

Cependant, Manchester United tel qu’il est ne peut pas vraiment se permettre de perdre un joueur de l’équipe de Young parce que, bien, ils ont une équipe composée uniquement de joueurs de l’équipe. Chaque équipe première – avec peut-être quelques exceptions, que nous aborderons plus tard – est, en ce moment, assez bonne pour apparaître sur le banc de (l’idéal) Manchester United en option, ou en perspective, ou en tant que quelqu’un qui fera un travail à la rigueur. Mais pas mieux.

Le Ashley Young Paradox est donc la contradiction entre l’abstrait et les états spécifiques dans lesquels Manchester United existe. Il est extrêmement important qu’ils continuent à prétendre qu’ils sont Manchester United, champions de droit fanfaronnades. Pourtant, ils ne peuvent pas laisser Ashley Young partir parce qu’ils pensent qu’ils pourraient le faire avec lui. Et ils ont probablement raison.

Une puissante boucle de rétroaction a émergé: United ne peut laisser personne partir, mais ils ne s’améliorent pas parce que – surprise – ils ont une équipe remplie de joueurs. Ashley Young est tout aussi importante que Juan Mata (nouveau contrat en 2019; court jusqu’en 2021), ou Phil Jones (même; court jusqu’en 2023), ou Nemanja Matic (contrat expirant cet été, mais il y a une option d’un an là-bas …) . C’est pourquoi chaque composition de Manchester United est décevante: Solskjaer n’a pas la possibilité de se mettre en mouvement.

Ces exceptions, brièvement. David de Gea et Paul Pogba sur l’éclat passé. Anthony Martial sur le talent. Et Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire ont certainement été amenés à former la moitié d’une défense d’élite.

Cependant, aucun d’entre eux n’atteint ses plafonds. Pogba joue à peine du tout. Personne ne pourrait s’approcher du premier XI de Liverpool, à 27 points de distance. Il n’est pas tout à fait clair que Maguire, sous sa forme actuelle, reviendrait à Leicester.

En effet, Marcus Rashford est le seul joueur de l’équipe de United qui joue comme s’il appartenait au premier XI d’une équipe véritablement puissante. En tant que tel, et conformément aux traditions de notre temps, chaque fois qu’il a un jeu silencieux, la moitié d’Internet le trouve sur les réseaux sociaux et l’appelle des choses épouvantables.

C’est presque magique, l’effet que le fait de déménager à Manchester United a sur les footballeurs. Tout ce que Fred le Rouge touche passe à 6 sur 10. Bien sûr, cela n’est pas arrivé par accident. C’est plutôt l’aboutissement de nombreuses années d’accidents, de mauvaise gestion, de négligence, d’insuffisance, d’arrogance et de stupidité pure et simple. Vous pouvez répartir ces adjectifs entre les propriétaires, l’exécutif, le cortège des managers et les joueurs à votre guise; vous ne pouvez pas vous tromper trop loin.

Personne ne gagne un titre sans quelques joueurs de l’équipe, bien sûr. Ils quittent le banc pour apporter des changements utiles. Et il y a des entraîneurs qui peuvent extraire la brillance des joueurs de l’équipe, et des services de dépistage qui extraient la brillance du marché des transferts. Et il y a, selon la rumeur, des clubs de football qui parviennent à avoir les deux en même temps. Pas United, cependant.

United est une énigme, enveloppée dans une énigme, enveloppée dans un paradoxe appelé Ashley Young, une servante fidèle et une joueuse utile de l’équipe dont l’importance apparente ne fait que souligner l’insignifiance croissante du club.

Cela dit, il est toujours un bon joueur d’équipe.