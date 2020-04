La vérité sur la célébration 3-to-the-head de Carmelo Anthony

L’attaquant des Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony, est l’heureux propriétaire de l’une des célébrations à trois points les plus remarquables du monde du basketball. Cependant, il s’avère que ce n’est peut-être pas l’inventeur original du mouvement.

Iman Shumpert, qui a joué avec Anthony avec les New York Knicks, a discuté avec Sham Charania de The Athletic and Stadium et a donné un aperçu de la façon dont le geste est devenu. Selon Shump, l’attaquant des Blazers a balayé le geste de Rasheed Wallace, qui a joué à New York en 2012-13.

“Les gens ne réalisent pas, Melo faisant le trois-à-tête, comment cela a commencé était Rasheed Wallace. Il a toujours eu une célébration en trois points. Il a commencé le trois-à-la-tête, puis Sheed s’est blessé », a expliqué Shumpert. «Mais Sheed a commencé cela. Et c’était drôle comme l’enfer parce que Melo, bien sûr, c’est comme, «Allez mec, c’est Melo man»… une fois que Dieu le fait, tout le monde devient coquin avec. Donc, tout le monde se dit “yo le Melo à trois têtes!” Nous pensions tous que c’était drôle … Et Sheed arrive un jour … et il dit: “Melo, je ne vais même pas te facturer ça.” “

Malgré le fanfaronnade, Shumpert a admis que Melo avait rendu la célébration populaire.

“Mais il l’a fait, et comme tout le monde devient fou, les petits enfants le font pour leurs jeux, tous les petits street-ballers de Dyckman et du Rucker. Tout le monde le fait… Je leur ai dit de se calmer, ils le faisaient tellement. J’étais genre, ça, ça ne te fait pas mal aux doigts? Comme vous vous mettre dans la tête avec les doigts droits? Comme ça ne fait pas de mal? ” Iman Shumpert a expliqué comment l’actuelle star des Blazers a fait grimper le 3-to-the-head vers l’ubiquité.

Il reste à voir ce que Carmelo Anthony dira de cette révélation. Pour l’instant, les fans peuvent regarder Shump raconter l’histoire hilarante et enfin donner à Sheed le crédit qu’il mérite apparemment.