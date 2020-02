La vidéo des Lakers montre que le dunk emblématique de LeBron a émulé un dunk de Kobe de 2001

Les Lakers de Los Angeles ont perdu jeudi soir contre les Rockets de Houston, mais la défaite ne comprenait pas seulement l’un des meilleurs dunks de la saison NBA, mais l’un des meilleurs dunks de l’incroyable carrière de 17 ans de LeBron. Mais il y avait une autre couche qui est restée largement non détectée à l’œil nu et c’est que le moulin à vent inversé spécial à deux mains de LeBron James était, en fait, un hommage à feu Kobe Bryant, décédé il y a moins de deux semaines avec son fille Gianna et sept autres.

Les Lakers ont publié une vidéo qui a épissé les deux moments ensemble et a montré les similitudes étonnantes entre les deux dunks, ce qui semble tout sauf involontaire de la part de LeBron. Même si c’était une coïncidence, cela aurait pu être un choix inconscient de la part de LeBron.

Ce dunk était déjà spécial, mais avec plus de 13000 retweets en moins de 20 minutes, il est clair que le moment a frappé non seulement les fans des Lakers mais aussi les fans de basket-ball du monde entier.

Les Lakers sont partis ce soir mais affronteront les Golden State Warriors samedi soir à San Francisco.

