La vie de Saint-Louis et les vues Tacko-eye

La mise en quarantaine des coronavirus se poursuit pour les Boston Celtics et la NBA, sous mandat de la ligue depuis le 11 mars.

Mais ce n’est pas une raison pour aller en hibernation de basket-ball – surtout si vous êtes enfermé dans votre maison en pratiquant la distance physique requise recommandée par les experts pour éviter d’être infecté (ou infecter les autres sans le savoir).

En fait, les Boston Celtics utilisent les médias sociaux pour se divertir (et pour nous) divertir, informer et se connecter.

Et nous l’avons documenté au jour le jour dans ces moments les plus inhabituels et souvent difficiles dans l’espoir que cela apporte au moins un soupçon de normalité et d’humour dans votre vie également.

Le centre bidirectionnel Tacko Fall a décidé de nous donner une vue plongeante sur ce que c’est que d’être plus grand que les plafonds de certaines personnes…

Alors que le swingman des étoiles Jayson Tatum a exprimé sa philosophie sur ce que signifie être de sa ville natale de St. Louis, Missouri.

Le grand homme Enes Kanter manque ses collègues – et le basket – comme beaucoup d’entre nous le font…

… À tel point que cela pourrait lui arriver un peu.

Et on dirait que Danny Ainge étant à la maison toute la journée commence à faire des ravages sur son marionnette, Lil ’Weezy.

Nous commençons à avoir de bonnes nouvelles au sujet de la pandémie avec les mauvaises, alors j’espère que ce ne sera pas trop de semaines avant que nous commencions à entendre des nouvelles concrètes sur le moment où la NBA pourrait revenir à l’action.

Dans l’intervalle, il est essentiel de continuer à pratiquer la distance physique pour empêcher la propagation du virus.

Alors, restez à la maison si vous le pouvez, et restez aussi loin des autres tout en gardant une hygiène irréprochable pour minimiser la transmission et accélérer tout notre retour à l’action – nous allons battre cela ensemble en restant séparés.

Jusque-là, soyez bien!

.