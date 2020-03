La vraie raison de la marche Atkinson des Brooklyn Nets

Cela fait plus de 24 heures depuis Brooklyn Nets a surpris tous les fans de la NBA après avoir lancé une déclaration officielle informant du licenciement de Kenny Atkinson (grâce à un accord entre les deux parties) en tant que coach principal de la franchise new-yorkaise.

Cette décision a provoqué une vague de rumeurs sur la raison pour laquelle Atkinson a quitté son poste juste au meilleur moment (ou l’un des meilleurs) de la saison pour les Nets.

Beaucoup ont souligné Kyrie Irving et Kevin Durant en tant que principaux architectes de la décision, en particulier le premier, car si l’un d’eux avait dit qu’il voulait que Kenny Atkinson continue à occuper son poste, il n’aurait pas pris une telle décision.

Une source de la ligue a déclaré à Yahoo Sports que Kenny Atkinson ne souhaitait pas entraîner KD et Kyrie la saison prochaine: “Kenny a fait pression pour la séparation tout autant, sinon plus que Brooklyn.”

Cependant, comme l’a souligné Vincent Goodwill, journaliste à Yahoo Sports, ce n’est pas la faute d’Irving. Le joueur n’était pas satisfait du travail de son entraîneur et avait demandé à la franchise de le lancer pour mettre Tyronn Lue à la tête de l’équipe. Atkinson lui-même, après avoir su cela, aurait décidé de ne pas rester dans sa position.

“Kenny Atkinson a fait beaucoup plus de force que les Nets eux-mêmes pour se déconnecter de la franchise. La situation et le futur proche ne l’ont pas motivé, et son intention de continuer était inexistante.” Apparemment, l’ancien entraîneur de Brooklyn était fatigué de diriger une équipe où se trouvaient Irving et Durant.

