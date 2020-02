La XFL sera tellement amusante avec de nouvelles règles, technologies et arbitrage

La XFL est de retour et la saison 2020 devrait commencer le samedi 8 février. La ligue à huit équipes (avec une neuvième équipe de type équipe d’entraînement), détenue par Vince McMahon de la WWE, fait son retour. Il jouera sa première saison depuis 2001. Cette seule saison de XFL s’est terminée un mois seulement après le match de championnat de conférence de la ligue.

Bien que nous ayons vu des ligues alternatives à la NFL échouer – plus récemment l’Alliance américaine du football qui s’est repliée au printemps 2019 – le modèle de la XFL tentera de rester viable.

L’une des parties les plus intéressantes de la nouvelle XFL est ses règles. La ligue aura également l’équipe d’arbitres la plus diversifiée de l’histoire du football professionnel et des angles de caméra alternatifs pour effectuer des rediffusions qui la différencieront radicalement de son homologue de la NFL.

Soulignons quelques-uns des aspects les plus amusants de la XFL, n’est-ce pas?

Plusieurs règles XFL sont en place pour rendre les infractions plus excitantes, ainsi que pour accélérer le jeu

Vous pouvez lire la liste complète des règles de la XFL ici. En voici quelques-unes qui se démarquent:

Le touché point après

Cette règle donne aux équipes la possibilité de faire preuve de créativité avec le nombre de points qu’elles ont accumulés. Après avoir marqué un touché, une équipe doit exécuter un jeu à partir de la ligne de 2, 5 ou 10 verges. Ceux-ci valent respectivement un, deux ou trois points.

Oui, c’est vrai – il n’y a pas de coups de pied supplémentaires autorisés dans la XFL. ENFER OUI, VISER DES POINTS SUPPLÉMENTAIRES ET NOUS DONNER PLUS D’INFRACTIONS.

De plus, si une défense force un revirement sur ce jeu et le renvoie à la zone de but adverse, la défense obtient le même nombre de points que l’attaque visait.

2. La passe double avant

La XFL laissera les infractions lancer deux passes en avant, tant que la première passe se produit derrière la ligne de mêlée. Voici à quoi cela ressemble:

Maintenant, je souhaite seulement qu’un génie offensif comme Steve Spurrier soit entraîneur dans la ligue. Il a dirigé un jeu similaire au Philly Special la saison dernière dans l’AAF, alors imaginez ce qu’il pourrait faire avec son équipe autorisée à passer derrière la ligne de mêlée!

3. Règles sur les heures supplémentaires

La façon dont la XFL traitera les heures supplémentaires pourrait être mon aspect préféré de son règlement. C’est bien mieux que les terribles heures supplémentaires de la NFL, au cours desquelles une équipe peut marquer un touché en premier et gagner le match sans que l’autre équipe en prenne possession.

Cependant, la défense ne peut pas marquer en OT dans la XFL, contrairement au football universitaire ou à la NFL.

L’OT de la XFL se déroule en cinq «rounds» d’un jeu offensif par équipe. C’est similaire aux tirs de barrage de la LNH ou aux tirs au but en MLS en prolongation. Chaque équipe recevra le ballon à la ligne des 5 yards avec une chance de marquer; un score réussi vaut deux points. L’équipe qui a le plus de points après chaque manche remporte la partie. S’il y a égalité, les tours se poursuivront jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant.

Comptez sur moi, les amis.

4. La période de retour

La XFL a également ce qu’on appelle une «période de retour», qui ne prend effet qu’à l’intérieur de l’avertissement de deux minutes de chaque mi-temps. Le chronomètre s’arrêtera jusqu’à ce que le ballon soit repéré et après cinq secondes s’écoulera du chronomètre de jeu de 25 secondes.

Tout comme vous en avez l’habitude dans la NFL, le chronomètre s’arrêtera sur les passes incomplètes et les jeux qui sont sortis des limites. Essentiellement, le chronomètre s’arrêtant à chaque jeu dans les deux minutes donne aux équipes plus de temps pour jouer en fin de partie si elles ont besoin d’un score rapide.

5. Différences d’horloge

Trois petits changements de règles aideront également le jeu à se déplacer plus rapidement:

Horloge de jeu de 25 secondes par rapport à celle de 40 secondes de la NFL

Chaque entraîneur n’aura que deux temps morts par mi-temps

La période de mi-temps n’est que de 10 minutes

La NFL n’est peut-être pas prompte à adopter ces principes, mais pouvez-vous imaginer si la période de prolongation de la ligue était comme celle de la XFL? Ce serait une explosion.

La ligue utilise également une technologie innovante

Pour les rediffusions, le XFL s’appuiera sur la technologie Hawk-Eye, qui est principalement utilisée dans le tennis professionnel pour les revues.

Dans la XFL, les entraîneurs ne pourront pas contester les matchs, mais tous les matchs peuvent être examinés par un officiel de rejeu, qui sera au-dessus du terrain dans un stand pendant les matchs. Toutes les pièces seront revues à l’aide de Hawk-Eye.

“[Hawk-Eye] nous permet d’être indépendants des réseaux de diffusion. Nous ne devons pas nous fier uniquement à eux pour le chronométrage des angles “, a déclaré le directeur de la XFL, Dean Blandino, lors d’une conférence de presse en janvier. «Nous pouvons apporter plusieurs flux de caméras immédiatement. À la fin d’un jeu, nous pouvons regarder six, huit, 10 angles différents et choisir le bon angle pour prendre une décision et ne pas avoir à attendre que le réseau le montre. Nous pensons que cela rendra notre processus très efficace. »

Les téléspectateurs pourront également écouter la communication entre l’arbitre et l’entraîneur au joueur. Les cabines de diffusion auront accès à des entraîneurs appelant les jeux dans les casques des joueurs. Ils pourront également entendre les officiels communiquer avec le responsable de la rediffusion pendant qu’ils examinent les pièces.

“Entendre un appel de jeu et le verbiage, c’est la plus grande chose dont les gens parleront”, a déclaré Joel Klatt, analyste chez Fox, via l’Associated Press. «À quelle fréquence pouvez-vous voir un appel d’entraîneur jouer? Lorsque vous êtes en mesure d’entendre les appels de jeu, vous pouvez voir la philosophie d’une équipe et d’un entraîneur. »

Ce serait certainement intéressant d’avoir pendant les matchs de la NFL. Imaginez à quel point ce serait cool si nous pouvions entendre Patrick Mahomes dire à son coordinateur offensif qu’il voulait diriger la plus grande pièce du Super Bowl 54 en direct!

La XFL mettra en vedette divers équipages officiels

Dans chaque match, il y aura un seul officiel pour déterminer la position du ballon sur le terrain. La XFL aura également six femmes travaillant comme officiels. Puisqu’il y a quatre matchs par semaine, chaque match aura un arbitre qui est une femme. Cette décision s’inscrit dans la volonté de la XFL de promouvoir l’inclusion au sein du personnel arbitral.

“Nous essayons de créer plus d’opportunités pour les femmes officielles et les responsables des minorités”, a déclaré Blandino The Football Girl Podcast en juillet 2019. “La XFL va être une vitrine pour les officiels de tout le pays pour obtenir plus de looks et potentiellement avoir le NFL les regarde. Donc, nous allons mettre en place une approche inclusive [officiating] Personnel.”

L’une d’entre elles comprend Amanda Sauer-Cook, qui est entrée dans l’histoire en tant que première arbitre ouvertement gay de l’histoire du football professionnel lorsqu’elle a travaillé pour l’AAF l’année dernière. Voici plus de Outsports:

Sauer-Cook a fait ses débuts dans l’arbitrage lorsqu’un autre spectateur l’a entendu crier au sujet d’un appel de bloc illégal manqué alors qu’elle regardait un match de football au lycée avec ses filles. La personne a recommandé à Sauer-Cook de commencer à assister aux réunions pour devenir arbitre de lycée dans le comté de Westchester, New York, ce qu’elle a fait. Depuis lors, elle porte fièrement les rayures zébrées et a rapidement commencé à gravir les échelons des officiels.

Sarah Thomas, la première arbitre permanente engagée par la NFL, a présenté Sauer-Cook à l’arbitre à la retraite de la NFL et ancien analyste des règles du football du lundi soir Gerald Austin, qui sert également de superviseur des officiels de Conference USA. Peu de temps après, Sauer-Cook a commencé à travailler sur les jeux Conference USA, avant de passer à la conférence Big Ten.

L’AAF employait trois femmes comme entraîneurs au printemps dernier, dont deux entraîneurs dans des équipes de la NFL la saison dernière, dont Lo Locust et Jennifer King. La XFL pourrait potentiellement exposer les femmes à l’arbitrage, ce qui pourrait conduire la NFL à embaucher plus de femmes arbitres, comme Thomas.

La XFL ne sera probablement pas parfaite et rien ne garantit l’avenir de la ligue.

Mais il existe des règles nouvelles et différentes qui peuvent rendre les jeux divertissants, et cela pourrait donner à la NFL la possibilité d’emprunter certaines de ces règles à une date ultérieure. Plus important encore, c’est une façon pour les fans de football de se ressourcer pendant l’intersaison de la NFL.