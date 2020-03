L’ABC Chine ne reprendra pas avant mai

Il était optimiste CBA Chine il y a des semaines, ils ont marqué le 15 avril comme date de retour. Le coronavirus étant en cours de contrôle, les autorités ont décidé de ne pas se précipiter et d’établir qu’il ne sera envisagé de reprendre la compétition qu’à partir du mois de mai. Cette mesure vise à donner le temps au retour du plus d’étrangers possible qui ont quitté le pays et qui devront passer une quarantaine de deux semaines à leur retour en Chine.

L’ABC chinoise aurait redémarré en mai après que le CIO ait décidé de reporter les Jeux olympiques à 2021 https://t.co/iev4JhsADm

