L’ABC Chine reporte à nouveau sa reprise

Fini l’optimisme qui a inondé le monde du basket-ball quand on savait il y a quelques semaines que le CBA Chine Il reprendrait ses activités à la mi-avril et peu après, début mai. La nouvelle rectification des organisateurs ne laisse aucun doute: les conséquences du coronavirus sont énormes sur le plan social et le sport met longtemps à retrouver son rythme normal. À tel point que l’ABC ne reprendra pas avant le 1er juillet, ce qui est un revers pour tout le monde et oblige les chefs d’équipe à baisser leurs salaires jusqu’à 15%.

