L’absence de March Madness n’a pas beaucoup d’impact sur le faux projet

Au milieu de la flambée mondiale de coronavirus, parmi toutes les activités qui ont été annulées figure le March Madness. La définition du championnat national universitaire de basketball a été annulée et il n’y aura pas de champion dans le format de tournoi le plus attrayant qui existe dans le sport nord-américain.

Les légendes sont souvent forgées dans la folie de mars et certains joueurs peuvent montrer ce qu’ils sont faits pour augmenter ou diminuer dans le projet de NBA, qui aura lieu en juin pour le moment. Mais sans le tournoi, les équipes de la ligue devront se contenter de ce qu’elles ont vu des joueurs pendant la saison régulière de la NCAA.

S’il y avait un doute sur le titre d’Anthony Edwards dans le repêchage de la NBA, il a disparu après ce soir.https: //t.co/6iC2OZDtmt

– UGA Recruiting (@UgaRecruitNews) 27 février 2020

Ainsi, des joueurs qui n’allaient peut-être pas se qualifier pour le tournoi ou qui allaient tomber rapidement comme Anthony Edwards de Géorgie restent un candidat clair pour le premier choix tandis que d’autres prospects tels que Obi Toppin, Tyrese Maxey ou Vernon Carey ont été lésés au sein d’une litière qui a bon nombre de ses meilleurs joueurs sortis de l’orbite de la NCAA, comme LaMelo Ball, James Wiseman ou Deni Avdija.

Même sans définir si la saison régulière de la NBA se poursuivra et donc ne pas savoir quel sera l’ordre final des équipes, les chances de la loterie et ses propres résultats, il faut attendre que tout se normalise pour voir ce destin tient. Désormais, le repêchage et le basket-ball occupent aujourd’hui la deuxième place au milieu de la pandémie qui sévit dans le monde.

