L’ACB pourrait conclure la saison aux îles Canaries avec un format pour discuter

La Endesa League il hésite à suivre la dynamique qui prévaut en Europe et à annuler sa ligue, et explore les moyens de mettre fin à la compétition. L’une d’elles consiste à concentrer les équipes dans un seul quartier général, ce qui serait le cas dans certaines îles des Canaries, où le coronavirus a pénétré avec moins de force. Les équipes seraient réparties sur plusieurs hôtels différents et il y aurait différents pavillons dans lesquels jouer. L’option la plus viable est une série éliminatoire parmi les 16 meilleurs, les deux derniers étant exclus. La décision finale sera prise lors de l’Assemblée prévue le 20 avril.

