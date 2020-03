L’ACB suspend temporairement la Ligue Endesa jusqu’en avril

En phase avec le reste des compétitions de basket-ball du monde, comme la NBA et l’Euroligue, le ACB a suspendu le Endesa League à titre provisoire, avec une date minimale du 24 avril mais qui pourrait être prolongée dans le temps si la situation n’est pas maîtrisée. Cela a été rapporté aujourd’hui par l’ACB elle-même par le biais de ses médias officiels.

Dans le communiqué rendu public aujourd’hui et unanimement soutenu, il est rapporté que «Les 18 clubs ACB se sont réunis lundi par visioconférence, constituant une Assemblée extraordinaire pour convenir à l’unanimité de suspendre temporairement la Ligue Endesa jusqu’au 24 avril avec raison de la crise sanitaire provoquée par COVID-19 et qui a détenu le pays et toute activité professionnelle non essentielle »

En outre, il est ajouté qu ‘”Antonio Martín, président de l’ACB, a souligné que” la volonté de tous les clubs continue d’être de reprendre la compétition et de mettre fin à la Ligue Endesa 2019-20 dans la mesure et dans les délais que la situation le permet “. De plus, elle a renforcé “l’importance du soutien unanime de tous les clubs à une mesure exceptionnelle telle que la suspension temporaire de la compétition face à une situation aussi grave que celle que nous vivons avec cette pandémie”.

Il convient de rappeler que les équipes espagnoles ont déjà subi certaines conséquences, car en plus de la suspension susmentionnée de toutes les compétitions, des équipes telles que le Real Madrid ont enregistré des cas positifs en raison du coronavirus qui a le monde sous contrôle et que des villes comme Madrid ont déjà le mise en quarantaine obligatoire.

