L’acquisition de Robert Covington montre à quel point non conventionnels – et petits – les Rockets sont prêts à partir – The Athletic

Alors que les coéquipiers des Rockets convergeaient dans les vestiaires quelques instants après une victoire de 125-110 contre les Hornets de Charlotte, un Clint Capela entièrement habillé a fait un pas lent dans le tunnel du Toyota Center.

Normalement, lorsque les joueurs quittent l’arène, ils le font via le quai de chargement adjacent au terrain. Cette fois, Capela a opté pour l’extrémité opposée du bâtiment, traînant entre la salle de travail des médias et les toilettes pendant un certain temps avant de se retirer dans la soirée.

Tard mardi soir, plusieurs rapports ont détaillé la conclusion d’un accord monstre à quatre équipes entre les Houston Rockets, les Timberwolves du Minnesota, les Hawks d’Atlanta et les Nuggets de Denver. Les principales parties mobiles de cet accord, qui comprend douze joueurs sans précédent, sont Robert Covington échangé à Houston et Capela échangé à Atlanta. Les Rockets auraient également reçu Jordan Bell et un choix de deuxième ronde, expédié le contrat de Nene à Atlanta et envoyé Gerald Green à Denver.

En fin de compte, Daryl Morey a obtenu son …

