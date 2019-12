L'affaire de Kawhi Leonard en tant que meilleur basketteur vivant

Le MVP est cool, mais Kawhi Leonard est le meilleur joueur vivant

Au début du quatrième quart de la confrontation de jeudi dernier entre les Bucks de Milwaukee et les Lakers de Los Angeles, Giannis Antetokounmpo a frappé un trois contre Anthony Davis, ce qui a forcé Frank Vogel à prendre le temps. Alors que la télédiffusion entrait dans une pause commerciale, Antetokounmpo s'avança vers son banc, claquant à plusieurs reprises une couronne imaginaire au sommet de sa propre tête.

Le geste était puissant. Aux yeux d'Antetokounmpo, ainsi que de nombreux autres qui ont vu ses Bucks gagner, LeBron James a été supplanté en tant que chef d'État officiel de la NBA. Tout cela est subjectif, oui. C'est aussi présomptif. Les Bucks semblent en effet indestructibles avec Antetokounmpo au sol. Il a remporté son premier MVP la saison dernière et est en passe d'en gagner un autre.

Mais en ce qui concerne les couronnements en NBA, le succès de l'équipe en séries éliminatoires est toujours important. Vous ne pouvez pas ignorer les étapes. Cela nous amène à Kawhi Leonard, le joueur de basket-ball le plus complet du monde, qui, en route vers le deuxième MVP de la finale de sa carrière, a battu les Bucks d'Antetokounmpo quatre fois de suite lors des finales de la Conférence Est de l'année dernière.

Ce n'est pas que Leonard n'est pas une figure dominante, mais pendant la majeure partie de cette saison, on a l'impression qu'il existe dans un univers à trois centimètres à gauche de tous les autres joueurs. Bien qu'il soit à son apogée en tant que meilleur joueur sur un favori du championnat, avec une moyenne de 25,5 points, 7,8 rebonds et 5,1 passes décisives tout en réalisant 42,4% de ses trois au cours du mois dernier (AKA depuis les débuts de Paul George), Leonard n'est pas un MVP sérieux candidat – le tracker de Basketball-Reference le classe actuellement 10ème, derrière Nikola Jokic et Bam Adebayo – ou quelqu'un largement accepté comme le meilleur joueur vivant.

Les contrôles contre lui dans les deux discussions sont bien connus. Leonard est le visage de la gestion de la charge, un mouvement qui considère la saison régulière comme un moyen plus contraignant pour une fin que la proposition de valeur inhérente que la NBA considère. Le 5 avril 2017 était la dernière fois que Leonard jouait sur zéro jour de repos, et avant le jour de Noël, il est apparu dans sept matchs de moins qu'Antetokounmpo et a joué 407 minutes de moins que James Harden.

Personne ne devrait en aucun cas douter de la raison de se reposer aussi souvent qu'il le fait pour la santé – un trouble dégénératif du quadriceps de longue durée a mené à sa bataille contre la tendinite du genou pendant les séries éliminatoires de l'année dernière – mais il s'accompagne d'une bouffée explicite d'indifférence envers le 82 -un calendrier de jeu qui endommage sa position globale de manière compliquée. Pour être clair, ce n'est pas un appel à reconnaître Leonard comme un candidat MVP légitime, mais plutôt une tentative de reconnaître à quel point il fait honneur.

Son CV statistique est impressionnant – avec le taux d'assistance et d'utilisation le plus élevé de sa carrière, avec une quatrième place actuelle en plus-moins réel et la métrique RAPTOR de 538 – mais ne correspond pas tout à fait à Harden, Antetokounmpo, James ou même Luka Doncic. En franchissant une autre étape, la valeur de Leonard est indéniable aux deux extrémités, mais même si son différentiel de points nets on / off est conforme à ces superstars susmentionnées, les Los Angeles Clippers ne s'effondreraient pas sans Leonard de la même manière que les Rockets, Bucks ou Lakers voudrais. Ces équipes ont été construites autour de leurs étoiles. Leonard élève une liste qui avait déjà une identité compétitive avant d'y arriver.

Il s'agit plutôt du statut et de l'impact et de la façon dont l'un informe l'autre. Il s’agit du débat déconcertant du Meilleur joueur du monde que LeBron a perceptible, bien qu’une légère baisse ait permis. Il s'agit de décider de ce qui compte réellement et de soupeser l'excellence fiable de nuit comme d'un engagement flagrant à donner la priorité à juin plutôt qu'à janvier. Il s'agit de se souvenir de ce qui s'est passé il y a six mois et de voir une version encore meilleure de ce joueur aujourd'hui, fonctionnant avec un tout nouvel ensemble de coéquipiers, dans un environnement différent. C'est une question de respect.

J'ai décidé d'écrire cette chronique parce que depuis deux ans, je pensais que Leonard était le meilleur joueur de la NBA, et je ne comprends pas comment quiconque a regardé les séries éliminatoires de l'année dernière peut être si rapide pour en sortir et déclarer un héritier différent à James 'trône. L'année dernière, Leonard a mené les séries éliminatoires en minutes, points, interceptions, rebonds offensifs, lancers francs et gains d'actions. Il était un Hercules entravé, tuant un adversaire favori après l'autre avec la domination globale précise que très peu ont jamais invoqué sur ce type d'étape.

Il a rebondi à la maison le tir non-final le plus significatif de ma vie – les 39e, 40e et 41e points d'une victoire magistrale au match 7 contre les 76ers de Philadelphie – puis a aidé à freiner Antetokounmpo dans les quatre derniers matchs de la finale de la conférence tout en broyant Khris Middleton jusqu'à un nœud (le deuxième all-star de Milwaukee n'a récolté en moyenne que 13,7 points par match dans cette série, en grande partie parce qu'il devait suivre Leonard à l'autre bout).

Après le championnat – une série dans laquelle il a récolté en moyenne 29 points, 10 rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions par match -, l’agence libre de Leonard était dominante. Il a courtisé Paul George à Los Angeles un été après l'échec de James, un flex véritablement magistral qui ne peut être ignoré.

Je ne choisirais aucun autre joueur pour parcourir les cinq dernières minutes d'un match nul, ni ramener une équipe d'un déficit de 2-1, ou, franchement, être sur ma liste pour les trois ou quatre prochaines années. (Leonard a 28 ans.) Le basket-ball est un jeu d'équipe et ce n'est pas du tout destiné à être une diatribe sur RINGZZZ. Mais jusqu'à ce que Leonard trébuche réellement dans un moment de séries éliminatoires significatif, il semble idiot de préférer quelqu'un d'autre. C’est un marqueur chirurgical aux trois niveaux, avec une poignée et des côtelettes de jeu qui semblent s’améliorer chaque mois. Son apogée défensive n'est plus digne du prix qu'il a déjà remporté deux fois, mais se répercute avec une force perturbatrice que peu peuvent égaler.

De plus, il n'y a aucun tir qu'une défense veut que Leonard prenne. Il est à l'aise dans chaque centimètre carré du sol, améliore ceux qui l'entourent, peut dominer avec le ballon, submerger l'adversaire sans lui et, comme tous les grands joueurs, est imperméable aux rapports de dépistage conçus pour le ralentir.

Il y a quelques années, les défenseurs savaient qu'il aimerait tirer sur les disques à sa gauche et attaquer la jante sur les disques à sa droite. Même s'il prend plus de tirs qui ne sont pas souhaitables sur le plan analytique que ne le devrait n'importe quel joueur de franchise en 2020 – 41,6% de ses tentatives de placement sur le terrain sont des tractions en double, ce qui est un sommet en carrière; seulement 41,4% de ses tentatives de placement sur le terrain sont sur le bord ou derrière la ligne des trois points, ce qui est le troisième plus bas de la ligue parmi tous les joueurs qui ont inscrit au moins 500 minutes; et il mène la NBA dans de longs matchs disputés – l'approche de Leonard serait plus préoccupante s'il était tout ce qu'il pouvait faire. Des trois supplémentaires seraient bien, mais il est puissant de partout; Les sauteurs de milieu de gamme de la saison régulière se transformeront en incursions plus pénibles dans la peinture quand il le lui faudra (c'est-à-dire les séries éliminatoires). Ailleurs, il est toujours aussi confiant.

Qu'il opère un pick-and-roll, isolé sur l'aile ou affiche sur le bloc, Leonard est comme un avion programmé pour atterrir à des coordonnées spécifiques sans déviation. Il prospère sur le pilote automatique, surveillant le sol et calculant la route la plus directe vers les points. Son arsenal est un réservoir sans fond de compteurs, pivots et points d'exclamation. Leonard peut tremper sur votre tête, mais préfère s'arrêter sur un centime, vous plonger dans les airs, puis s'envoyer poliment à la ligne des lancers francs. Il est le marqueur le plus équilibré, le plus discipliné et le moins dérangé d'une ligue qui en regorge.

Je comprends ceux qui regardent Antetokounmpo, Harden ou James, voient l'histoire se faire tous les soirs et croient que l'un d'eux est le meilleur joueur en vie. J'admets également que prendre le parti de Leonard malgré toutes les choses magiques qu'ils font est quelque peu viscéral. Mais je pense aussi que son existence même met en lumière une question inconfortable sur la valeur réelle de la saison régulière.

En le traitant comme il le fait, Leonard subvertit les récompenses – la course MVP, les équipes All-NBA – et d'autres marqueurs historiquement pertinents qui nous disent qui / quoi compte. En d'autres termes, il ne brise peut-être pas le système, mais il vit en dehors de celui-ci, régi par son propre règlement.

Je ne vais pas supposer que Leonard mènera les Clippers à leur premier titre NBA, mais il ne serait pas juste de diminuer ses réalisations antérieures avant que le temps ne lui donne l'occasion d'essayer. Parfois, être le meilleur joueur vivant ne nécessite pas de vérification quotidienne, et le libellé est trop important pour être transmis d'un joueur à l'autre à la mi-décembre. Les éliminatoires sont où les couronnes sont arrachées. Personne ne le sait mieux que l'homme qui porte actuellement le plus gros.