L’agent de Durant parle des raisons de son départ de Warriors

Il y a des choses qui ne sont pas oubliées et l’une d’elles est le départ de Kevin Durant des Golden State Warriors. Le double champion de la NBA n’a pas pu quitter la baie comme prévu, se blessant en finale contre les Raptors et renonçant à poursuivre dans une franchise avec laquelle il a toujours entretenu une relation avec certaines tensions. Son objectif était de gagner l’anneau et il l’a fait deux fois, mais Kevin a toujours été très intéressé par une cache économique très élevée et une équipe qui tournait autour de ses capacités et où il pouvait déployer tout son talent.

Beaucoup se demandent encore la raison de son départ de Golden State, étant le journaliste ESPN Jay Williams Très actif depuis longtemps, notant que la pression des médias avec des spéculations constantes sur l’avenir de KD pourrait mal s’asseoir dans les vestiaires, provoquant de graves frictions, notamment avec Draymond Green. La version de ce journaliste avait été jugée bonne en raison de sa proximité avec l’environnement de Durant, mais Rich Kleiman, l’agent du joueur, dément catégoriquement cette version, prononçant même le terme “ignorant” pour décrire les arguments utilisés.

“Il me semble très ignorant de dire que c’est la presse qui a provoqué le départ de Kevin. Cela leur donne un pouvoir qu’ils n’ont pas. Celui qui a dit cela ne sait pas comment fonctionne le sport d’élite et ne connaît pas non plus la personnalité de Kevin ou Draymond “, raconte un homme qui travaille en étroite collaboration avec Williams, ce qui a grandement surpris sa force en abattant l’argument du journaliste susmentionné. Nous devrons voir si Kevin Durant est capable de faire l’histoire dans Filets de Brooklyn et faites votre départ brusque de Golden State Warriors être dilué dans la mémoire.

