L’agent de la CAA, Leon Rose, sera le prochain président de l’équipe – The Athletic

La recherche du prochain président des Knicks n’a duré que deux jours. L’organisation est sur le point de nommer Leon Rose, le co-responsable du basket-ball de la CAA, son prochain président d’équipe, ont déclaré des sources à The Athletic’s Shams Charania. New York est également en train de finaliser des plans pour intégrer William Wesley dans la structure des opérations de basket-ball, ont indiqué des sources à Charania.

“Nous recherchons activement un nouveau président des Knicks de New York et espérons conclure la recherche le plus rapidement possible”, a déclaré le propriétaire de l’équipe James Dolan dans un communiqué jeudi après-midi. «Je ne vends pas, mais je suis déterminé à trouver le bon leader pour les Knicks qui assurera le succès à long terme de l’équipe, tout comme nous l’avons fait avec l’embauche du président des Rangers John Davidson.»

Selon une source de la ligue, la location peut prendre un certain temps à devenir officielle en raison de la complexité d’un agent de joueur notifiant ses clients et les en retirant. Rose est parmi les agents de joueurs les plus en vue de la NBA. Il…

